ماجول يؤكد اهمية القدرات المتوفرة داخل الفضاء الفرنكوفوني في ظل تحديات الغذاء والطاقة التي تواجه بلدانه

أكد رئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول أهمية القدرات التي يتمتع بها الفضاء الفرنكوفوني لتطوير التعاون المشترك في ظل تحديات تواجه هذه البلدان من بينها الأمن الغذائي والانتقال الطاقي





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وشدد ماجول، خلال الجلسة الختامية لملتقى المؤسسات الفرنكوفونية المنعقدة بابيدجان، على ضرورة توظيف المزايا التي يوفرها الفضاء الفرنكفوني من تنافسية عالية وقدرات تمويل كبيرة وتحكم في التكنولوجيا وفق بلاغ اصدرته منظمة الاعراف مساء الجمعة.وشارك ماجول الى جانب رئيس منظمة الأعراف الفرنسية بيزيو جيوفري رو دو ورئيس الكنفيدرالية العامة لمؤسسات الكوت ديفوار جون ماري اسكاه ورئيس مجلس أصحاب المؤسسات بالكيباك كارل بلاك بيرن في الجلسة الختامية للملتقى التي اشرف علهيا الوزير الأول الإيفواري باتريك ايشي.وأشار ماجول إلى أن القارة الافريقية تحقق نسب نمو محترمة ويتوجب التركيز على القطاع الزراعي الى جانب تشجيع الشباب على بعث المشاريع الجديدة ومواكبة التطورات الخاصة في العالم لاسيما في مجال الرقمنة.وجدد في ختام كلمته دعوته لرؤساء منظمات الأعراف في البلدان الفرنكوفونية لحضور الملتقى الاقتصادي الذي سينعقد بجربة يومي 20 و21 نوفمبر 2022 تحت شعار "من اجل تحقيق نمو مشترك في الفضاء المتوسطي" على هامش القمة الفرنكوفونية التي ستحتضنها تونس.وتدارس وفد الاتحاد على مدى يومين في العديد من المسائل الاقتصادية والتنموية على غرار مستقبل الفرنكوفونية الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الأساسية ومرافقة المؤسسات الناشئة في المجال الرقمي الى جانب عقد لقاءات شراكة وعمل لبحث فرص الاستثمار والتبادل التجاري.