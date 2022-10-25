المنستير: سبعة عروض موسيقية في الدورة الأولى من تظاهرة "صوفيات الساحلين"

يكون عشاق الموسيقي الصوفية بمعتمدية الساحلين بولاية المنستير على موعد في افتتاح الموسم الثقافي بالساحلين وأكتوبر الموسيقى في الفترة الممتدة بين 27 و31 أكتوبر الجاري مع فقرات متنوعة من بينها سبعة عروض موسيقية في الإنشاد الصوفي ضمن الدورة الأولى من تظاهرة "صوفيات الساحلين".





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وتقام هذه التظاهرة ببادرة من دار الثقافة الساحلين بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير وبالتعاون مع معتمدية الساحلين وبلدية الساحلين معتمر والمجتمع المدني وبعض المؤسسات الخاصة وفق ما أفادت وات اليوم مديرة دار الثقافية الساحلين أحلام الهاني.وتنطلق التظاهرة الخميس 27 أكتوبر الجاري على الساعة الرابعة مساء من أمام دار الثقافة بالساحلين في جولة وسط المدينة بمشاركة "طبالة" سيدي نصر واسطنمبالي في اتجاه زاوية سيدي نصر أين تبدأ أمام هذا المعلم خرجة "تجليات صوفية" للفرق العيساوية والعوامرية بمعتمدية الساحلين ثم يقام عرض قياسي للعرس الساحلي، وعرض للفداوي مع الفنّان منير المخينين بعنوان "سلاطين الساحلين" على أن تحتضن دار الثقافة على الساعة السابعة والنصف مساء عرضا موسيقيا للإنشاد الصوفي بقيادة الفنّان ناصر عطية.ويقام العرض الموسيقي "حضرة الأسياد" لرضا القربي مساء الجمعة 28 أكتوبر الجاري بدار الثقافة الساحلين، أين تقدم السبت 29 أكتوبر على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال فرقة ابن مسكين بقيادة البشير منصور عرض سلامية يليه افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية حول أقطاب الطرق الصوفية والمعالم الصوفية والفرق العيساوية بمعتمدية الساحلين ليواكب بعد ذلك الجمهور ندوة فكرية حول "الصوفية والتصوف بين الذاكرة التاريخية والوجدان الفني" بمشاركة ثلة من الباحثين.وتقدم فرقة عوامرية سيدي عامر على الساعة الثامنة مساء بمعلم زاوية سيدي عامر المزوغي عرضا في الإنشاد الصوفي بقيادة الشيخ عليا المقدم.وتشمل التظاهرة يوم الأحد 30 أكتوبر الجاري صباحا بدار الثقافة بالساحلين عرض الشريط الوثائقي "صوفيزم" للمخرج يونس بن حجرية، وعلى الساعة السابعة والنصف مساء سيتم عرض "الصلاح" لفرقة صابر المزاهي وبالتوازي بمسرح الهواء الطلق بمسجد عيسى عرض لمجموعة ابن مسكين بقيادة البشير منصور مع تكريم ثلة من المنشدين.وتختتم "صوفيات الساحلين" الإثنين 31 أكتوبر الجاري على الساعة السادسة والنصف مساء بعرض في الإنشاد الصوفي لفرقة حضرة أولاد الساحل بمعتمر بقيادة خليفة الشاهد.وتأتي فكرة إحداث هذه التظاهرة الثقافية تثمينا لما تتميز به معتمدية الساحلين من تراث صوفي ثري إذ تعدّ العديد من معالم الزوايا كزاوية سيدي نصر، وسيدي عامر المزوغي، وسيدي النجار، وسيدي كريم كما تقوم "صوفيات الساحلين" على تشجيع الإنتاج المحلي في مجال الإنشاد الصوفي حسب ما أوضحته أحلام الهاني.