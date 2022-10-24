الكشف عن شبكة دولية في تونس الكبرى مختصة في تبييض الأموال.. والاحتفاظ ب15 شخصا

تمكن فريق مشترك بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة، وفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بأريانة، من إماطة اللثام عن نشاط إجرامي لشركات منتصبة بجهتي البحيرة وأريانة، تعمل في اطار شبكة دولية مختصة في تبييض الأموال بتونس الكبرى تضم تونسيين وأجانب، عبر تعاطي أنشطة الرهان الرياضي.





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وأوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامّة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، في بلاغ نشره اليوم الاثنين على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أنه تم حجز مبالغ مالية ودفاتر صكوك وتحويلات عن طريق العملة الرقمية (2ر1 مليون دينار عملة إفتراضية وحوالي 93520 دينارا و8405 ليرة تركية و 505 دولارا ) متأتية من عائدات نشاط الرهان الرياضي.وأضاف أنّ فرقة الأبحاث والتفتيش بأريانة، أذنت بعد استشارة النيابة العمومية، بمباشرة البحث في قضية عدلية موضوعها "تكوين وفاق قصد غسل الأموال عن طريق تعاطي أنشطة الرهان الرياضي على غير الصيغ القانونية"، والاحتفاظ ب 15 متورطا في قضية الحال.ودعا كافة المواطنين الى مساندة مجهودات الادارة العامة للحرس الوطني للتصدي لهذه الظاهرة، لما لها من آثار سلبية على المستوى الإجتماعي والإقتصادي، خاصة في صفوف الفئات الشبابية .