البنك التونسي للتضامن يخصص 5 مليون دينار لتمويل صغار الفلاحين لزراعة اللفت السكري بولايات جندوبة وباجة وبنزرت

خصص البنك التونسي للتضامن اعتمادات بقيمة 5 مليون دينار لتمويل صغار الفلاحين لزراعة اللفت السكري بولايات جندوبة وباجة وبنزرت وذلك في إطار معاضدة الجهود في مجال إنتاج المواد الفلاحية الأساسية ، وعلى غرار ما تم إقراره في قطاع الحبوب بالنسبة للفلاحين الصغار.





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وقرر البنك خلال جلسة عمل انعقدت الأسبوع الجاري، حول وضع خطة تشاركية لتطوير زراعة اللفت السكري بهذه الولايات، تمويل دفعة أولى لقرابة 250 فلاح تولوا إمضاء عقود إنتاج مع الشركة العامة للصناعات بالشمال "جينور" قصد تمكينهم من قروض تكميلية من قبل البنك قصد المساهمة في إنجاح الموسم الحالي لهذه الزراعة.وحضر الجلسة المدير العام للبنك ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ومدير عام التمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري و رئيس مجلس إدارة ''جينور'' وممثلين عن كافة الأطراف المتدخلة في القطاع من مصالح فنية ومهنية بولايات جندوبة وباجة وبنزرت، وفق بلاغ صادر الجمعة عن االبنك التونسي للتضامن.وتعهّد البنك بإسناد قروض استثمار لأصحاب المستغلات الفلاحية بمناطق إنتاج اللفت السكري توجه أساسا لاقتناء تجهيزات الميكنة الفلاحية ومعدّات الري لتحسين مردودية هذه المستغلات.وتم الاتفاق على تكوين لجنة جهوية مصغرّة بهذه الولايات تتولى دراسة مطالب القروض وإبداء الرأي في تمويلها. وتتم المصادقة بصفة آلية على هذه المطالب من قبل البنك.و تتكوّن من ممثلين عن البنك التونسي للتضامن والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري وشركة ''جينور''.كما تضمنت القرارات تنظيم يوم جهوي إعلامي يخصص لفائدة الفلاحين بالولايات المذكورة للتعريف بمزايا زراعة اللفت السكري وذلك بداية من 24 أكتوبر 2022 بمشاركة كافة الأطراف المتدخلة في المجال اضافة الى عقد جلسة تقييمية موفى شهر نوفمبر الجاري للنظر في مدى تقدم نسق تمويل صغار الفلّاحين و تذليل الصعوبات و العراقيل المعترضة من قبل كافة المتدخلين في هذا البرنامج.