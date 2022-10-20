قبلي: تنظيم جلسة عمل لمناقشة اشكاليات قطاع التكوين المهني

انتظمت، ظهر امس الاربعاء، جلسة عمل بمقر مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي، خصصت لمناقشة وضع القطاع ومطالب العاملين به في ظل اتمام اشغال اعادة بناء المركز وتعثر مشروع بناء مركز التكوين والتدريب في الحرف بدوز





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وحضر الجلسة رؤساء المصالح المركزية بالادارة العامة للوكالة التونسية للتكوين المهني ومدير اقليم الجنوب للتكوين المهني، الى جانب اعضاء النقابة الاساسية للتكوين المهني وعضوين عن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغلواوضح الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل المسؤول عن المنشات والدواوين عبد الجليل بوعزة صباح اليوم الخميس ل"وات" ان هذه الجلسة التي تعتبر "ناجحة"، وفق تقديره، مكنت من التوصل الى جملة من الاتفاقات اهمها، العمل على تسريع اشغال اعادة تهيئة مركز التكوين والتدريب في الحرف بدوز عبر منح المقاولات المنجزة اجل حدد الى غاية شهر جانفي المقبل، لاثبات جديتها او الالتجاء لفسخ الصفقة والبحث عن مقاولات بديلة لاتمام المشروع في صورة عدم التقدم في الاشغال مع الشروع بالتوازي مع عملية البناء، في الاعلان عن طلب العروض للتزود بالتجهيزات مبكرا قصد التمكن من تركيزها حال حضور المشروعكما تم الاتفاق خلال هذه الجلسة على منح مركز التكوين بدوز اولوية في التزود بالاطارات البشرية وذلك من خلال تسهيل حركة النقل الاستثنائية او عملية الالحاق، مع اللجوء الى الانتداب في صيغة التعاقد في صورة تواصل النقل الفادح في الموارد البشرية، مع تمكين الاعوان من التكوين ومنح ثلاثة منهم فرصة للتكون في الطاقات البديلة بالمانيا خاصة وان مركز التكوين والتدريب في الحرف بدوز هو الوحيد في الجمهورية الذي يمنح شهادة تكوين في هذا الاختصاصوتم الاتفاق بخصوص مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي، الذي خضع لاعادة تهيئة شاملة من حيث البناءات، على الاسراع بتجهيز المطعم والمبيت وادارة المركز مع تمكين كل اختصاص يتم الفروغ من تجهيز ورشاته من الانطلاق في تكوين المنظورين دون انتظار اتمام تجهيز ورشات باقي الاختصاصات، وذلك من اجل تسهيل انطلاقة السنة التكوينية الجديدةكما تم خلال هذه الجلسة التوافق على تمكين الاعوان من الدورات التكوينية اللازمة وسد الشغورات في الموارد البشرية بالطرق المسموحة سواء بتسهيل النقل او الالحاق او اللجوء الى الانتداب عن طريق العقود مع الاتفاق على تنظيم جلسة في شهر جانفي المقبل للوقوف على مدى تقدم تنفيذ تقدم الاتفاقات التي تم التوصل اليها خلال هذه الجلسةيشار الى ان النقابة الاساسية للتكوين المهني كانت قد اصدرت في شهر اوت الماضي بيانا عبرت فيه عن استيائها من التاخر في اشغال اعادة تهيئة مركز التكوين والتدريب في الحرف بدوز ومن بعض الاخلالات في تجهيز ورشات مركز التكوين والتدريب المهني بقبليحمد