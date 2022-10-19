سوسة :الاحتفاظ بمروج مخدرات وحجز كمية من المواد المخدرة


Publié le Mercredi 19 Octobre 2022 - 11:21قراءة: 0 د, 30 ث
      
تمكنت فرقة الابحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بسوسة، فجر اليوم من إلقاء القبض على شخص اصيل احدى معتمديات ولاية القيروان، وحجزت لديه 5 صفائح من القنب الهندي (الزطلة) تزن حوالي 600 غرام، وذلك اثر توفر معلومات حول اعتزامه جلب كمية من المخدرات الى جهة سوسة حي الرياض، قصد ترويجها.


واضاف مصدر امني في تصريح ل"وات" انه وبتفتيش المنزل الذي استأجره المشتبه به بجهة حي الرياض، تم بالاضافة الى القنب الهندي، حجز حوالي 01 غرام من الكوكايين وقرصين من المواد المخدرة "اكستازي" وقرصين من الحبوب المخدرة "إريكا"

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واذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالمعني من أجل المسك بنية الترويج لمواد مخدرة

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