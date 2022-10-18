تسليم اشعارات مشاريع لفائدة 20 امراة من ولاية منوبة ضمن برنامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي

سلّمت وزيرة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن أمال بلحاج موسى، اليوم الثلاثاء، اشعارات مشاريع لفائدة 20 امراة من ولاية منوبة بقيمة مالية تقدر بــ 100 الف دينار، وذلك ضمن برنامج التمكين الاقتصادي لامهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي.





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وأوضحت الوزيرة في تصريح اعلامي بالمناسبة، ان توزيع اشعارات هذه المشاريع تتنزل اطار برنامج التمكين الاقتصادي لامهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي وذلك في اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي.واضافت ان برنامج التمكين الاقتصادي لامهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي قد مكن من خلق ما يزيد عن 800 مورد رزق لفائدة امهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي وذلك من خلال التدخلات الميدانية المباشرة التي شملت 69 معتمدية بـ 18 ولاية.وابرزت الوزيرة في السياق ذاته ان الوزارة قد وضعت هذا البرنامج الخصوصي باعتمادات مالية سنوية تقدر ب 2,26 مليون دينار، مؤكدة ان التمكين الاقتصادي للمراة هو الحل للتقليص من ظاهرة الانقطاع المدرسي.ويهدف برنامج التمكين الاقتصادي لامهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي الى الحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي والقضاء على مختلف أسبابها وخاصة الظروف الاقتصادية الصعبة لاسر التلاميذ من خلال احداث موارد رزق لامهاتهم وضمان ديمومتها.وذكرت بلحاج موسى باتفاقية الشراكة المبرمة الاسبوع الماضي مع وزارة التربية والتي تهدف الى وضع خطة استراتيجية مشتركة للتصدي لظاهرة الانقطاع المدرسي وذلك عبر التمكين الاقتصادي والاجتماعي لامهات التلاميذ من خلال دعم الدور الاجتماعي لاليات الدولة وتعزيز الوعي لدى الاسر والافراد بحق الاطفال واليافعين في الزامية التعليم إلى سن السادسة عشر.وللاشارة فان المشاريع التي تسندها المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسائر ولايات الجمهورية في اطار برنامج التمكين الاقتصادي لامهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي تغطي قطاعات وأنشطة متنوعة على غرار المشاريع الفلاحية والحرفية والخدمات والخياطة والصناعات التقليدية والمهن الصغرى الى جانب تربية الاغنام ودجاج الضيعة والنحل وغيرها.كما تولت الوزارة في إطار الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية، تجهيز 29 فضاء متعدد الاختصاصات لاحتضان التلاميذ في اوقات ما بين الدراسة بمؤسسات تربوية بمناطق ريفية موزعة على 21 معتمدية بخمس ولايات وهي الكاف وسيدي بوزيد وبنزرت وزغوان وجندوبة بإعتمادات مالية تقدر بـ 300 ألف دينار.