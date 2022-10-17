القصرين : إدارة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق تتلقى طلبات لإنتاج 700 طن من الورق

أفاد مجاهد بوغديري، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين، بأن إدارة الشركة تلقّت طلبات عديدة من شركات لاقتناء كمّية من الورق قدّرت ب700 طن وذلك منذ عودة عجلة الإنتاج بالمصنع خلال الأيام الأخيرة.





..



.

وذكر البوغديري في تصريح إعلامي يوم الأحد، أنه بعد استئناف نشاط مصنع عجين الحلفاء والورق، تم في ظرف يومين إنتاج 50 طنا من الورق، ملاحظا أن هذه الكمية يمكن الترفيع فيها لتصل إلى 80 طنا في اليوم، إذا كانت الآلات في حالة جيدة.يُذكر أن مصنع عجين الحلفاء والورق بالقصرين، توقّف عن العمل والإنتاج منذ ثلاث سنوات، بسبب عدم مطابقة مرجله الحراري الجديد الذي تم اقتناؤه سنة 2019 من طرف إحدى الشركات التركية، بكلفة جملية قدرها 6.5 ملايين دينار، للمواصفات المطلوبة وقد خضع المرجل إلى عملية صيانة من قبل فريق إيطالي مختص وتم مؤخرا تركيبه وتشغيله بنجاح، ما مكّن المصنع من العودة إلى سالف نشاطه لإنتاج 1500 طن من الورق المدعّم، كدفعة أولى.ويتطلّب المصنع لمواصلة الإنتاج "توفير المادة الأولية لصناعة الورق، مع تدخّل الدولة لصيانة معداته المهترئة"، وفق ما كان ذكره سابقا ل(وات)، عادل مغران، كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان وإطارات الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين.