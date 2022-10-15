قفصة: الإعلان عن طلب عروض دولي من أجل تهيئة وتعبيد حوالي 66 كلم من الطرقات المرقّمة بالجهة

أعلنت المصالح المركزية لوزارة التجهيز والإسكان هذا الأسبوع عن طلب عروض دولي من أجل تهيئة وتعبيد65.8 كيلومترا من الطرقات الجهوية المُرقّمة بمعتديات سيدي بوبكر، والقطار، وام العرائس من ولاية قفصة، وذلك في إطار برنامج هذه الوزارة لتطوير البنية التحتية للطرقات.

وجاء الإعلان عن طلب العروض هذا بعد أن أمضت تونس في شهر مارس الماضي إتفاقية تمويل القسط الثاني من برنامج تطوير شبكة الطرقات ببلادنا مع البنك الإفريقي للتنمية.





وحسب المدير الجهوي للتجهيز بقفصة، عاطف تلمودي، فإنّ طلب العروض الدولي المُعلن عنه يشمل تهيئة وتعبيد 11 كلم من الطريق الجهوية رقم 124 التي تربط مدينة القطار بمنطقة بوعمران، و40.3 كلم من الطريق الجهوية رقم 122 إنطلاقا من منطقة أمّ الأقصاب الحدودية في إتجاه أمّ العرائس، أما المشروع الثالث فيهمّ تهيئة وتعبيد 14.5 كلم من الطريق الجهوية التي تربط بين الطريق الوطنية رقم 15 ومعتمدية سيدي بوبكر.

وتتمثّل أبرز مكوّنات هذه المشاريع في توسعة هذه الطرقات، وتهيئتها، وتعبيدها، وفي إنجاز منشآت مائية على مستوى الأودية التي تعبرها هذه الطرقات، بالإضافة إلى تجهيزها بالعلامات المرورية وبزلاّقات الآمان والتشوير السطحي.

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وتوقّع المدير الجهوي للتجهيز بقفصة أن تنطلق حضائر هذه الأشغال مع موفّى السداسية الأولى من السنة المقبلة 2023.





وحسب المدير الجهوي للتجهيز بقفصة، عاطف تلمودي، فإنّ طلب العروض الدولي المُعلن عنه يشمل تهيئة وتعبيد 11 كلم من الطريق الجهوية رقم 124 التي تربط مدينة القطار بمنطقة بوعمران، و40.3 كلم من الطريق الجهوية رقم 122 إنطلاقا من منطقة أمّ الأقصاب الحدودية في إتجاه أمّ العرائس، أما المشروع الثالث فيهمّ تهيئة وتعبيد 14.5 كلم من الطريق الجهوية التي تربط بين الطريق الوطنية رقم 15 ومعتمدية سيدي بوبكر.وتتمثّل أبرز مكوّنات هذه المشاريع في توسعة هذه الطرقات، وتهيئتها، وتعبيدها، وفي إنجاز منشآت مائية على مستوى الأودية التي تعبرها هذه الطرقات، بالإضافة إلى تجهيزها بالعلامات المرورية وبزلاّقات الآمان والتشوير السطحي.وتوقّع المدير الجهوي للتجهيز بقفصة أن تنطلق حضائر هذه الأشغال مع موفّى السداسية الأولى من السنة المقبلة 2023.