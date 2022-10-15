تونس تشارك في صالون "الرؤية الأولى" بباريس

تشارك تونس في صالون "الرؤية الأولى بباريس " الذي تحتضنه مدينة فيلبانت الفرنسية من 7 إلى 9 فيفري 2023

وينظم مركز النهوض بالصادرات المشاركة التونسية في هذا الصالون العالمي الذي يهتم بمجالات الموضة والابتكار في صناعة الأزياء





ويشارك في الصالون وفق ما نشره السبت، مركز النهوض بالصادرات، جميع الفاعلين في القطاعات ذات العلاقة بالمواد الخام والخدمات

اللازمة لصناعة الملابس والحقائب والأحذية والإكسسوارات التي يستعملها مبتكرو الموضة لتطوير مجموعاتهم

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ويشارك في الصالون وفق ما نشره السبت، مركز النهوض بالصادرات، جميع الفاعلين في القطاعات ذات العلاقة بالمواد الخام والخدماتاللازمة لصناعة الملابس والحقائب والأحذية والإكسسوارات التي يستعملها مبتكرو الموضة لتطوير مجموعاتهم