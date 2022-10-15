تونس تشارك في صالون "الرؤية الأولى" بباريس


Publié le Samedi 15 Octobre 2022 - 18:24 قراءة: 0 د, 21 ث
      
تشارك تونس في صالون "الرؤية الأولى بباريس " الذي تحتضنه مدينة فيلبانت الفرنسية من 7 إلى 9 فيفري 2023
وينظم مركز النهوض بالصادرات المشاركة التونسية في هذا الصالون العالمي الذي يهتم بمجالات الموضة والابتكار في صناعة الأزياء

ويشارك في الصالون وفق ما نشره السبت، مركز النهوض بالصادرات، جميع الفاعلين في القطاعات ذات العلاقة بالمواد الخام والخدمات
اللازمة لصناعة الملابس والحقائب والأحذية والإكسسوارات التي يستعملها مبتكرو الموضة لتطوير مجموعاتهم
..

.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 254814



En continu...

Toutes les news...
السبت 15 أكتوبر 2022 | 19 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:11 17:45 15:16 12:12 06:27 05:00
Babnet
22°
 Babnet28° Babnet % 83 :الرطــوبة
تونــس Babnet20°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-2030°-2028°-2129°-2128°-21
  • Avoirs en devises
    23087,7

  • (14 oct )
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,23616 DT        1$ =3,30722 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 oct )   1446,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   