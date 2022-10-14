الاثنين المقبل انطلاق التلقيح ضد النزلة الموسمية وتسجيل الملقحين بمنظومة "ايفاكس" (علي بصيلة)

أفاد رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، علي بصيلة، اليوم الجمعة، أن التطعيم ضد النزلة الموسمية سينطلق بداية من الاثنين 17 أكتوبر الجاري بالصيدليات الخاصة ومراكز الصحة الاساسية وسيتمّ للمرة الاولى تسجيل الملقحين في منظومة ايفاكس.





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وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الكميّات المستوردة من لقاح النزلة الموسمية سيكون متوفرا بالصيدليات الخاصة بداية من الاثنين المقبل بكمّيات جملية تتراوح بين 300 ألف إلى 320 ألف جرعة تمّ استيرادها.ولفت إلى أن الصيدلي سيتولى إثر قيامه بعملية التطعيم تسجيل الملقحين في منظومة ايفاكس من أجل المتابعة ومنح شهادة تلقيح للاستظهار بها عند الحاجة.وبيّن أن اللقاح حافظ على تركيبته السابقة، التي تتماشى مع طفرات الجينية للفيروس، لافتا إلى أن السّعر الحالي يعد منخفضا مقارنة بالسنة المنقضية إذ يترواح بين 45 و46 دينارا للجرعة بعد أن فاق ال50 دينارا السنة الفارطة.