المهدية: انتشال أكثر من 15 جثة لمهاجرين غير نظاميين بسواحل المهدية


Publié le Jeudi 13 Octobre 2022 - 21:46 قراءة: 0 د, 38 ث
      
أفاد مصدر من الحرس البحري بالمهدية، في تصريح لـ"وات"، بأنه جرى انتشال حوالي 15 جثة بسواحل كل من الشابة وسلقطة والمهدية.


وأوضح ذات المصدر أن البحر لفظ هذه الجثث بين يومي أمس الاربعاء واليوم الخميس، بعد تغير اتجاه الريح التي ساعدت في اقترابها من الساحل.

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وبين، في ذات الإطار، أن الجثث المنتشلة جميعها متحللة، ما يشير إلى مكوثها فترة طويلة في البحر، فيما تشير المعاينات المبدئية إلى أنها تعود إلى مهاجرين من جنسيات متعددة، من بينها أفارقة جنوب الصحراء.

وأكد المتحدث أن جميع الذين تم انتشالهم نقلوا للتشريح ومعاينة الطب الشرعي في انتظار مقارنة عيناتهم بذوي المهاجرين الذين فقدوا مؤخرا في جرجيس (مدنين) والشابة (المهدية) وجبنيانة (صفاقس).
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وتشهد مناطق مختلفة من البلاد، منها جرجيس والشابة، عمليات بحث وتمشيط مكثفة، في بعد غرق مراكب للهجرة غير النظامية.

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