ارتفع العجز التجاري لتونس خلال الاشهر التسعة الاولى من سنة 2022، الى 2ر19 مليار دينار مقابل 9ر11 مليار دينار خلال نفس الفترة 2021، مدفوعا بتوسع وتيرة العجز الطاقي للبلاد الى 7 مليار دينار وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء، مساء الخميس، حول التجارة الخارجية بالاسعار الجارية، سبتمبر 2022
العجز التجاري لتونس يتوسع الى 2ر19 مليار دينار مع موفي سبتمبر 2022 مدفوعا بتأثير وادرات الطاقة
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