العجز التجاري لتونس يتوسع الى 2ر19 مليار دينار مع موفي سبتمبر 2022 مدفوعا بتأثير وادرات الطاقة


Publié le Jeudi 13 Octobre 2022 - 19:43 قراءة: 0 د, 15 ث
      
ارتفع العجز التجاري لتونس خلال الاشهر التسعة الاولى من سنة 2022، الى 2ر19 مليار دينار مقابل 9ر11 مليار دينار خلال نفس الفترة 2021، مدفوعا بتوسع وتيرة العجز الطاقي للبلاد الى 7 مليار دينار وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء، مساء الخميس، حول التجارة الخارجية بالاسعار الجارية، سبتمبر 2022




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