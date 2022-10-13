دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب ترفض الإفراج عن متهمين إثنين في قضية "التسفير"


Publié le Jeudi 13 Octobre 2022 - 18:53 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الترخاني، أن دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت، اليوم الخميس، رفض مطالب الإفراج عن متهمين إثنين في حالة إيقاف فيما يعرف بقضية "التسفير".


وأضاف الترخاني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، أن مطلبي الإفراج عن المتهمين الإثنين، رفض أحدهما شكلا والآخر أصلا.

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وأفاد بأنه تم تأييد قرار قاضي التحقيق القاضي بابقاء الـ39 متهما (بينهم راشد الغنوشي وعلي العريض) بحالة سرح، بعد أن تم استئنافه من قبل النيابة العمومية.

يذكر أن الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، كان صرح بتاريخ 29 سبتمبر 2022، بأنه تم توجيه التهم رسميا لـ 820 شخصا في ما يعرف بقضية التسفير، بينهم شخصيات سياسية.
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وفي نفس اليوم، قرر قاضي التحقيق في قضايا الإرهاب، تأييد قرار الإبقاء على 39 شخصا من المظنون فيهم من بين المشمولين بالبحث في نفس الملف في حالة سراح.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 254730

Vivelatunisie  (Tunisia)  |Jeudi 13 Octobre 2022 à 19h 02m |           
كالعادة و ككل مرة طلامس و إشارات مبهمة، نريد أسماءا، نريد خبرا يقينا، لماذا هذا الغموض، لا حول و لا قوة إلا بالله
الله يحفظ تونس و شعبها



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