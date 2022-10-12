التصدي لتجميع التزكيات بطرق غير قانونية والتزام الإدارة بالحياد محور جلسة عمل بين بوعسكر وممثل وزيرة العدل


Publié le Mercredi 12 Octobre 2022 - 17:39 قراءة: 0 د, 54 ث
      
مثل التباحث بخصوص المخالفات المسجلة في عملية تجميع التزكيات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب يوم 17 ديسمبر 2022، أبرز محاور جلسة عمل عقدها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الاربعاء بمقرّ الهيئة، مع ممثل وزيرة العدل ليلى جفّال بصفتها رئيسة النيابة العمومية.


وتم التأكيد خلال جلسة العمل، على التصدي لظاهرة تجميع التزكيات بطرق غير قانونية، والعمل على التزام الأعوان العموميين بمبدأ حياد الإدارة وعدم استعمال الوسائل والموارد العموميـة لأغراض انتخابية، فضلا عن مجابهة الجرائم الانتخابية بكل جدية خاصة في فترة الحملة الانتخابية ويومي الصمت والاقتراع، وتطبيق القانون على المخالفين والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب.

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كما تطرق اللقاء، وفق بلاغ صادر عن الهيئة، الى مسألة الشكايات المقدمة من طرف هيئة الانتخابات سواء في مجال الجرائم الانتخابية أو غيرها، وحماية أعوان الهيئة الساهرين على تأمين المسار الانتخابي والتعامل معهم باعتبارهم موظفين عموميين.

وتم الاتفاق كذلك على إرساء تعاون مع النيابة العمومية في مجال تكوين أعوان الهيئة المكلفين بمراقبة الحملة، وتنظيم أيام دراسية حول آليات التنسيـق بين الهيئة والنيابة العمومية في مجال التعامل مع الجرائم الانتخابية.
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وقد حضر الاجتماع عضو مجلس الهيئة محمد نوفل الفريخة وممثلين عن جهازها التنفيذي.

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