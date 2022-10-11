بعد غد الخميس آخر أجل لتحيين السجل الانتخابي (هيئة الانتخابات)

أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، بأنّ آخر أجل لتحيين السجل الانتخابي بالنسبة الى انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب المقررة ليوم 17 ديسمبر 2022 ، سيكون بعد غدٍ الخميس على الساعة صفر.





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ودعت الهيئة المواطنين، إلى التثبت من أماكن تسجيلهم بالقائمات الانتخابية، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة touenssa.isie.tn بالنسبة للداخل والخارج، أو عبر الاتصال بالموزّع الصوتي 1814 أو باستعمال خدمة*195* رقم ب ت و# بالنسبة للداخل، والقيام عند الاقتضاء بعملية تحيين مراكز الاقتراع الراجعين لها بالنظر، حتى يتسنى لهم ممارسة حقهم الانتخابي.وكانت هيئة الانتخابات قد صادقت يوم 20 سبتمبر 2022 على رزنامة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر القادم في الداخل وأيام 15 و16 و17 ديسمبر بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج.وانطلقت عملية التسجيل الآلي للناخبين، يوم 21 سبتمبر، في حين تم النظر في النزاعات المتعلقة بقائمة الناخبين في الفترة الممتدة من 26 سبتمبر إلى 13 أكتوبر.2022