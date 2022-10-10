كرة اليد: المنتخب التونسي يدخل في تربص تحضيري بالحمامات

يجري المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد بداية من اليوم الاثنين تربصا تحضيريا بالحمامات تتخلله مقابلتان وديتان مع نظيره القطري يومي 13 و 15 أكتوبر الجاري .
ويأتي هذا التربص إستعدادا لبطولة العالم القادمة ببولونيا والسويد (جانفي 2023) وفي إطار أسبوع الإتحاد الدولي المخصص لأنشطة المنتخبات الوطنية.
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ويعد هذا التربص الذي يستمر الى غاية السبت القادم أول تربص للمنتخب الوطني تحت قيادة الإطار الفني الجديد الفرنسي باتريك كازال.
وفيما يلي قائمة اللاعبين المدعويين للمشاركة في هذا التربص :
حراس المرمى : أصيل النملي (الترجي التونسي) ومهدي الحرباوي (إيرون الإسباني) وياسين بالقايد (بيفورفانا السلوفيني)
جناح أيسر : أسامة البوغانمي وغسان التومي (الترجي الرياضي)
جناح أيمن : عصام رزيق (النجم الساحلي) وطارق جلوز (الترجي الرياضي)
ظهير أيسر: أسامة الرميكي (النادي الإفريقي) ويوسف معرف وحازم باشا (الترجي الرياضي) وأسامة الجزيري (العربي الكويتي)
ظهير أيمن : نور الدين ماوة (السالمية الكويتي،) وأنور بن عبد الله (كاظمة الكويتي)
منسقين : عبد الحق بن صالح وبلال العبدلي (الترجي التونسي) وريان زرياط (النجم الساحلي)
لاعبي دائرة : اسلام الجبالي ( الترجي الرياضي) ورامي حمام (النادي الإفريقي) وغازي بالغالي (النجم الساحلي)
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