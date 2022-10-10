كرة اليد: المنتخب التونسي يدخل في تربص تحضيري بالحمامات

يجري المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد بداية من اليوم الاثنين تربصا تحضيريا بالحمامات تتخلله مقابلتان وديتان مع نظيره القطري يومي 13 و 15 أكتوبر الجاري .







ويأتي هذا التربص إستعدادا لبطولة العالم القادمة ببولونيا والسويد (جانفي 2023) وفي إطار أسبوع الإتحاد الدولي المخصص لأنشطة المنتخبات الوطنية.



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ويعد هذا التربص الذي يستمر الى غاية السبت القادم أول تربص للمنتخب الوطني تحت قيادة الإطار الفني الجديد الفرنسي باتريك كازال.



وفيما يلي قائمة اللاعبين المدعويين للمشاركة في هذا التربص :



حراس المرمى : أصيل النملي (الترجي التونسي) ومهدي الحرباوي (إيرون الإسباني) وياسين بالقايد (بيفورفانا السلوفيني)

جناح أيسر : أسامة البوغانمي وغسان التومي (الترجي الرياضي)

جناح أيمن : عصام رزيق (النجم الساحلي) وطارق جلوز (الترجي الرياضي)

ظهير أيسر: أسامة الرميكي (النادي الإفريقي) ويوسف معرف وحازم باشا (الترجي الرياضي) وأسامة الجزيري (العربي الكويتي)

ظهير أيمن : نور الدين ماوة (السالمية الكويتي،) وأنور بن عبد الله (كاظمة الكويتي)

منسقين : عبد الحق بن صالح وبلال العبدلي (الترجي التونسي) وريان زرياط (النجم الساحلي)

لاعبي دائرة : اسلام الجبالي ( الترجي الرياضي) ورامي حمام (النادي الإفريقي) وغازي بالغالي (النجم الساحلي)



ويأتي هذا التربص إستعدادا لبطولة العالم القادمة ببولونيا والسويد (جانفي 2023) وفي إطار أسبوع الإتحاد الدولي المخصص لأنشطة المنتخبات الوطنية.ويعد هذا التربص الذي يستمر الى غاية السبت القادم أول تربص للمنتخب الوطني تحت قيادة الإطار الفني الجديد الفرنسي باتريك كازال.حراس المرمى : أصيل النملي (الترجي التونسي) ومهدي الحرباوي (إيرون الإسباني) وياسين بالقايد (بيفورفانا السلوفيني)جناح أيسر : أسامة البوغانمي وغسان التومي (الترجي الرياضي)جناح أيمن : عصام رزيق (النجم الساحلي) وطارق جلوز (الترجي الرياضي)ظهير أيسر: أسامة الرميكي (النادي الإفريقي) ويوسف معرف وحازم باشا (الترجي الرياضي) وأسامة الجزيري (العربي الكويتي)ظهير أيمن : نور الدين ماوة (السالمية الكويتي،) وأنور بن عبد الله (كاظمة الكويتي)منسقين : عبد الحق بن صالح وبلال العبدلي (الترجي التونسي) وريان زرياط (النجم الساحلي)لاعبي دائرة : اسلام الجبالي ( الترجي الرياضي) ورامي حمام (النادي الإفريقي) وغازي بالغالي (النجم الساحلي)