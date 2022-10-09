دورة لاتفيا للتايكواندو - محمد خليل الجندوبي يحرز ذهبية وزن 58 كلغ


Publié le Dimanche 09 Octobre 2022 - 12:36 قراءة: 0 د, 25 ث
      
في اطار الاستعدادات لبطولة العالم للتايكواندو بالمكسيك المقررة خلال شهر نوفمبر القادم، احرز لاعب المنتخب التونسي محمد خليل الجندوبي يوم السبت ذهبية دورة لاتفيا بعد فوزه في الدور النهائي على بطل اوروبا والمصنف ثالثا عالميا الايرلندي جاك ويلي ضمن منافسات وزن 58 كلغ.
وبهذه النتيجة، ستضاف 20 نقطة في سباق الترشح للالعاب الاولمبية باريس 2024 في الترتيب الاولمبي لمحمد خليل الجندوبي في بداية شهر نوفمبر المقبل.

يذكر ان محمد خليل الجندوبي توج بالميدالية الفضية لوزن 58 كلغ خلال دورة الالعاب الاولمبية الاخيرة بطوكيو 2020+1.

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