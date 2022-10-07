القيروان: توقع زيارة مليون ونصف مليون زائر بمناسبة المهرجان الدولي للمولد النبوي

أفاد والي القيروان، محمد بورقيبة، بأنه من المتوقع أن يصل عدد زوار المهرجان الدولي للمولد النبوي الشريف بمدينة القيروان إلى مليون ونصف مليون زائر.





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وأضاف في تصريح ل"وات"، أن العرض الصوفي الذي احتضنه معلم فسقيات الأغالبة ليلة أمس الخميس شهد حضور أكثر من 30 ألف متابع، وأنه من المنتظر أن يصل عدد المتفرجين على عرض "الحضرة" للفاضل الجزيري الذي سيقام بمناسبة ليلة المولد النبوي بفضاء ساحة أولاد فرحان، نحو 100 ألف زائر.وتستعد مدينة القيروان هذه الليلة للاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف في أجواء روحانية واحتفالية وحركية اقتصادية عمت مختلف أرجاء المدينة.وتشهد مدينة القيروان منذ صباح اليوم الجمعة توافد أعداد غفيرة من الزوار قدموا من مختلف ولايات الجمهورية والدول العربية، في شكل رحلات منظمة وخاصة لمتابعة العروض والأنشطة الثقافية والدينية والمسابقات وزيارة المواقع الأثرية والمعارض بمناسبة المولد النبوي الشريف.وفتحت المعارض التجارية والخاصة بالصناعات التقليدية أبوابها للزائرين، ويشارك فيها أكثر من مائة عارض أتوا من كافة أنحاء البلاد ليعرضوا ما حاكته أناملهم من زرابي صوفية وسلال من حلفاء ومن سعف النخيل أو ما تفننوا في صنعه وإعداده من أوان نحاسية ومجوهرات ومرطبات تقليدية.وعمت المدينة أجواء روحانية خاشعة مع تلاوة القرآن الكريم بالجوامع والمساجد وسرد للسيرة النبوية. وينطلق رسميا مساء اليوم موكب الاحتفال الديني في جامع عقبة بن نافع، بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وتقديم محاضرة دينية، بالإضافة إلى المدائح والأذكار.ونظرا للكثافة المرورية التي تشهدها مدينة القيروان يومي الجمعة والسبت، تم اتخاذ إجراءات لتحويل حركة المرور بعدد من الطرقات وإغلاق عدد آخر، لتسهيل تنقل الزوار.يارا