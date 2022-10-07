كاس الكنفدرالية الافريقية - النادي الافريقي في زينجبار من اجل بداية موفقة في مستهل المشوار

يستهل النادي الافريقي مشواره في سباق كاس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم مساء السبت انطلاقا من الساعة الخامسة والربع مساء بمواجهة نادي كيبنغا من الزينجبار شعاره تحقيق نتيجة ايجابية يمهد بها الطريق للتاهل الى الدور القادم من المسابقة القارية.





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ويسعى النادي الافريقي جاهدا الى تحقيق نتيجة ايجابية على المستوى القاري تلوح اكثر من ضرورية في عرف مسؤوليه وجماهيره لاسيما على مستوى المعنويات مع بداية موسم كروي جديد , اذ ستكون رحلة زينجيبار مناسبة لمصالحة احباء الفريق اثر خيبة شهر سبتمبر المنقضي بالانسحاب من كاس تونس والخروج من نصف النهائي على يد النادي الصفاقسي.ويخوض ابناء الفني الفرنسي برتران مارشان مباراة الغد في ظل غياب اكثر من عنصر اساسي من ذلك المهاجم ادم قرب ورامي البدوي الذي لايزال يستكمل مرحلة التاهيل البدني وحمزة العقربي. وهي غيابات هامة على المستوى التعاطي التكتيكي مع اللقاء مما يحتم على الجهاز الفني التعويل على البديل المناسب خاصة على المستوى الهجومي.وسيكون النادي الافريقي باعتبار تقاليده في المنافسات القارية وحاجته الملحة لتحقيق نتيجة ايجابية من جهة وتواضع المنافس الزنجيباري من جهة ثانية، مطالبا بلعب ورقة الهجوم والاعتماد على 3 عناصر امامية تتالف من اللاعب المخضرم زهير الذوادي وادم الطاوس (الذي سياخذ مكان ادم قرب) بالاضافة الى يوسف سنانة الذي سيشغل خطة قلب هجوم حيث تلوح حظوظه وافرة للظهور كاساسي في اللقاء مقارنة بزميله حمدي العبيدي.وسيعمل نادي كيبنغا زنجيبار على الخروج بنتيجة مرضية في مسابقة قارية لا يمتلك فيها الفريق نجاحات تذكر سوى الانسحاب منذ الدور التمهيدي في مناسبة وحيدة نسخة 2015. ويحتل حاليا المركز 12 في بطولة زينجيبار, ومع ذلك فسيسعى الى الظهور بوجه مشرف بعد ازاحته لنادي هلال جوبا من جنوب السودان خلال الدور التمهيدي الاول ديدنه في ذلك ارضية ملعبه ومساعدة جماهيره.يذكر ان مباراة الاياب بين النادي الافريقي وكيبنغا زيجنيبار ستدور الاسبوع القادم.