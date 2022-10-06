البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج الجولة الخامسة

في ما يلي برنامج الجولة الخامسة من البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة:
السبت 8 أكتوبر
السبت 8 أكتوبر
في قاعة القرجاني
النادي الافريقي - اتحاد الأنصار (17:00 س) دون حضور جمهور
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في قاعة الزهراء
الزهراء الرياضية - النجم الرياضي الساحلي (17:00 س) دون حضور جمهور
في قاعة بوهيمة رادس
النجم الرياضي الرادسي - شبيبة المنازه ( 17:00 س) دون حضور جمهور
في قاعة شلوف نابل
الملعب النابلي - الدالية الرياضية بقرمبالية (17:00 س)
في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان
الشبيبة الرياضية القيروانية - الاتحاد الرياضي المنستيري (17:00 س)
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