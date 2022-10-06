البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج الجولة الخامسة

في ما يلي برنامج الجولة الخامسة من البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة:

السبت 8 أكتوبر





في قاعة القرجاني

النادي الافريقي - اتحاد الأنصار (17:00 س) دون حضور جمهور

..



.

في قاعة الزهراء

الزهراء الرياضية - النجم الرياضي الساحلي (17:00 س) دون حضور جمهور

في قاعة بوهيمة رادس

النجم الرياضي الرادسي - شبيبة المنازه ( 17:00 س) دون حضور جمهور

في قاعة شلوف نابل

الملعب النابلي - الدالية الرياضية بقرمبالية (17:00 س)

في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان

الشبيبة الرياضية القيروانية - الاتحاد الرياضي المنستيري (17:00 س)





في قاعة القرجانيالنادي الافريقي - اتحاد الأنصار (17:00 س) دون حضور جمهورفي قاعة الزهراءالزهراء الرياضية - النجم الرياضي الساحلي (17:00 س) دون حضور جمهورفي قاعة بوهيمة رادسالنجم الرياضي الرادسي - شبيبة المنازه ( 17:00 س) دون حضور جمهورفي قاعة شلوف نابلالملعب النابلي - الدالية الرياضية بقرمبالية (17:00 س)في قاعة عزيز ميلاد بالقيروانالشبيبة الرياضية القيروانية - الاتحاد الرياضي المنستيري (17:00 س)