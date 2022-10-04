بطولة الياسمين المفتوحة للتنس بالمنستير : نتائج اليوم الأول

في ما يلي نتائج اليوم الأول من مباريات بطولة الياسمين المفتوحة للتنس، ذات الـ 250 نقطة، التي انطلقت أمس الاثنين بمدينة المنستير وتستمر بمشاركة البطلة التونسية أنس جابر المصنفة الثانية عالميا الى غاية 9 أكتوبر الجاري.









-الأمريكية كلار ليو - الكرواتية آنا كونيو (2 - 0 ) 6 - 3 و 6 - 2

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-التشيكية كاترينا سينياكوفا - الفرنسية كلوي باكيت ( 2- 0 ) 6 - 4 و 4 - 0 انسحاب اللاعبة الفرنسة بسبب الاصابة

-اليونانية ديسبينا باباميشاي - الصينية لين زاهو ( 2 - 1) 1 - 6 و 7 - 6 و 6 - 0

-البلجيكية اليزيه ميرتينز - الرومانية جاكلين كريستيان (2 - 0) 6 - 1 و 6 - 1

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-الفرنسية اليزيه كورنيه - البرازيلية لورا بيغوسي ( 2 - 0) 7 - 6 و 6 - 0

-الايطالية لوسريزيا ستيفاني - البولونية ماغدا لينيت ( 2 - 1 ) 2 - 6 و 6 - 4 و 6 - 4



-الأمريكية كلار ليو - الكرواتية آنا كونيو (2 - 0 ) 6 - 3 و 6 - 2-التشيكية كاترينا سينياكوفا - الفرنسية كلوي باكيت ( 2- 0 ) 6 - 4 و 4 - 0 انسحاب اللاعبة الفرنسة بسبب الاصابة-اليونانية ديسبينا باباميشاي - الصينية لين زاهو ( 2 - 1) 1 - 6 و 7 - 6 و 6 - 0-البلجيكية اليزيه ميرتينز - الرومانية جاكلين كريستيان (2 - 0) 6 - 1 و 6 - 1-الفرنسية اليزيه كورنيه - البرازيلية لورا بيغوسي ( 2 - 0) 7 - 6 و 6 - 0-الايطالية لوسريزيا ستيفاني - البولونية ماغدا لينيت ( 2 - 1 ) 2 - 6 و 6 - 4 و 6 - 4