"ايقاف نشاط البطولة من شانه ان يمس من جاهزية عدد من لاعبي المنتخبات الوطنية " ( الصغير زويتة المدير الفني لجامعة كرة القدم)

اعتبر الصغير زويتة المدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم ان ايقاف نشاط بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم من شانه ان يمس من جاهزية عدد من لاعبي المنتخبات الوطنية " ووصف زويتة اليوم الاثنين ايقاف نشاط البطولة بال"مسالة الخطيرة " التي تمس من حسن استعدادا ثلاثة اصناف من المنتخبات الوطنية التونسية التي تستعد لاستحقاقت مقبلة معتبرا ذلك يمس من حظوظ تونس في هذه التظاهرات .

واوضح المديرالفني في بلاغ نشرته الجامعة التونسية لكرة القدم مساء اليوم "ان 3 منتخبات وطنية وهي منتخب الاكابر والمنتخب الاولمبي و منتخب الاواسط تستعد جميعها لخوض مباريات هامة من ذلك منتخب الاكابر الذي تنطلق في تحضيراته لمونديال 2022 يوم 6 نوفمبر القادم .





ويذكر ان كل حراس مرمى المنتخب الوطني وعددا من لاعبيه ينشطون ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى .



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واشار الى ان المنتخب الاولمبي سيجري مقابلتين اخر اسبوع من شهر اكتوبر الجاري في اطار تصفيات كاس امم افريقيا لصنفه المؤهلة للالعاب الاولمبية و ان اغلب لاعبيه ينشطون في البطولة المحترفة الاولى بينما يخوض منتخب الاواسط تصفيات كاس امم افريقيا المؤهلة لكاس العالم والعديد من لاعبيه ينشطون كذلك ضمن فرقهم في الرابطة الاولى".



واكد المدير الفني في ذات البلاغ ان مشاركة هؤلاء اللاعبين جميعا في مقابلات الرابطة المحترفة الاولى يعتبر هاما وجوهريا في حسن الاستعداد للتظاهرات الاقليمية والعالمية المقبلة.

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يذكر أنّه تم تأجيل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى الى موعد 7 اكتوبر الجاري بعدما كانت الجولة الافتتاحية مقررة يومي الجمعة والسبت الماضيين وذلك اثر المستجدات الطارئة المتعلقة بقضية هلال الشابة وقرار محكمة التحكيم الرياضي "التاس" القاضي باعادة ادماج الفريق في بطولة الرابطة المحترفة الأولى.



وكان المكتب الجامعي قد قرر ادماج هلال الشابة بالمجموعة الأولى للرابطة المحترفة الأولى اثر الحكم الصادر عن "التاس" مع اجراء مقابلتين فاصلتين تجمع الأولى الترجي الجرجيسي بنادي حمام الأنف يوم 8 اكتوبر الجاري على أن يلاقي الفائز منهما نجم المتلوي. وسينضم الفريق الفائز في المقابلة الى المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى.



ويذكر ان كل حراس مرمى المنتخب الوطني وعددا من لاعبيه ينشطون ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى .واشار الى ان المنتخب الاولمبي سيجري مقابلتين اخر اسبوع من شهر اكتوبر الجاري في اطار تصفيات كاس امم افريقيا لصنفه المؤهلة للالعاب الاولمبية و ان اغلب لاعبيه ينشطون في البطولة المحترفة الاولى بينما يخوض منتخب الاواسط تصفيات كاس امم افريقيا المؤهلة لكاس العالم والعديد من لاعبيه ينشطون كذلك ضمن فرقهم في الرابطة الاولى".واكد المدير الفني في ذات البلاغ ان مشاركة هؤلاء اللاعبين جميعا في مقابلات الرابطة المحترفة الاولى يعتبر هاما وجوهريا في حسن الاستعداد للتظاهرات الاقليمية والعالمية المقبلة.يذكر أنّه تم تأجيل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى الى موعد 7 اكتوبر الجاري بعدما كانت الجولة الافتتاحية مقررة يومي الجمعة والسبت الماضيين وذلك اثر المستجدات الطارئة المتعلقة بقضية هلال الشابة وقرار محكمة التحكيم الرياضي "التاس" القاضي باعادة ادماج الفريق في بطولة الرابطة المحترفة الأولى.وكان المكتب الجامعي قد قرر ادماج هلال الشابة بالمجموعة الأولى للرابطة المحترفة الأولى اثر الحكم الصادر عن "التاس" مع اجراء مقابلتين فاصلتين تجمع الأولى الترجي الجرجيسي بنادي حمام الأنف يوم 8 اكتوبر الجاري على أن يلاقي الفائز منهما نجم المتلوي. وسينضم الفريق الفائز في المقابلة الى المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى.