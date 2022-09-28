البطولة العربية للاندية لكرة السلة للسيدات: نادي بيروت اللبناني يتوج باللقب العربي

توج نادي بيروت اللبناني مساء اليوم الاربعاء بلقب البطولة العربية للاندية لكرة السلة للسيدات عقب فوزه على نادي سموحة المصري بنتيجة 69-64 في لقاء الدور النهائي الذي احتضنته قاعة بئر شلوف بمدينة نابل.





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وكان امل الوطن القبلي قد انهى مشاركته في البطولة بالمركز الثالث اثر فوزه في وقت سابق اليوم الاربعاء على شباب الفحيص الاردني بنتيجة 75-73 في اطار المباراة الترتيبية من اجل المركزين الثالث و الرابع.وكان نادي امل الوطن القبلي قد انهزم امس الثلاثاء امام نادي بيروت اللبناني 53-56 في مباراة الدور نصف النهائي للبطولة.