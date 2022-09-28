البطولة العربية للاندية لكرة السلة للسيدات: نادي بيروت اللبناني يتوج باللقب العربي


Publié le Mercredi 28 Septembre 2022 - 19:12 قراءة: 0 د, 26 ث
      
توج نادي بيروت اللبناني مساء اليوم الاربعاء بلقب البطولة العربية للاندية لكرة السلة للسيدات عقب فوزه على نادي سموحة المصري بنتيجة 69-64 في لقاء الدور النهائي الذي احتضنته قاعة بئر شلوف بمدينة نابل.


وكان امل الوطن القبلي قد انهى مشاركته في البطولة بالمركز الثالث اثر فوزه في وقت سابق اليوم الاربعاء على شباب الفحيص الاردني بنتيجة 75-73 في اطار المباراة الترتيبية من اجل المركزين الثالث و الرابع.

وكان نادي امل الوطن القبلي قد انهزم امس الثلاثاء امام نادي بيروت اللبناني 53-56 في مباراة الدور نصف النهائي للبطولة.
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