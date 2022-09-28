توزر: 400 عداء من 27 جنسية يشاركون في ماراطون الترا ميراج

عقدت أمس الثلاثاء بمقر ولاية توزر جلسة عمل خصصت لإحكام الاستعداد لتنظيم .

النسخة السادسة من سباق المارطون الترا ميراج الجريد وذلك من النواحي التنظيمية والأمنية



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وبحسب ما قدمه منظمو التظاهرة التي تعتبر من بين أبرز التظاهرات التي تعنى بالمارطون في تونس فينتظر مشاركة أكثر من 400 عداء من 27 جنسية مختلفة من تونس والعالم العربي وأوروبا وبحضور اكثر من وسائل اعلام وطنية ودوليةويمتد السباق على مسافة 100 كلم انطلاقا من ديكور فيلم حرب النجوم ووصولا إليه في مسلك يجمع الصحراء بالواحات الى سباق ثان يمتد على مسافة 50 كلم.وكانت هذه التظاهرة الدولية أحدثت منذ سنة 2017 وحافظت على انتظامها وستكون لها انعكاسات إيجابيةباعتبارها تمثل فرصة سانحة للترويج للمنتوج السياحي اقترانا مع بداية الموسم الشتوي.