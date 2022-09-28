بطولة الرابط الثانية: برنامج مباريات الجولة الافتتاحية


Publié le Mercredi 28 Septembre 2022 - 17:48 قراءة: 0 د, 36 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم موسم 2022-2023 بمجموعتيها الاولى و الثانية و التي ستدور يومي السبت و الاحد 8 و 9 اكتوبر 2022 انطلاقا من الساعة الثالثة ظهرا على النحو الاتي :


المجموعة الاولى
السبت 8 اكتوبر 2022
ملعب المرسى
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مستقبل المرسى-امل الرقبة
ملعب قربة
النادي القربي-جندوبة الرياضية
ملعب بنبلة
النادي البنبلي-مستقبل وادي الليل
ملعب الشابة
هلال الشابة-مستقبل قابس
ملعب المتلوي
نجم المتلوي-النجم الرادسي
ملعب مصطفى الدوري بجربة
امل جربة-شبيبة القيروان

المجموعة الثانية
الاحد 9 اكتوبر 2022
ملعب يحدد لاحقا
شبيبة العمران-سبورتينغ بن عروس
ملعب القلعة
القلعة الرياضية-سبورتينغ المكنين
ملعب مساكن
هلال مساكن-جمعية جربة
ملعب قابس
الملعب القابسي-مكارم المهدية
ملعب قفصة
قوافل قفصة-نادي حمام الانف
ملعب جرجيس
الترجي الجرجيسي-الملعب الصفاقسي

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