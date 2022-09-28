بطولة الرابط الثانية: برنامج مباريات الجولة الافتتاحية

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم موسم 2022-2023 بمجموعتيها الاولى و الثانية و التي ستدور يومي السبت و الاحد 8 و 9 اكتوبر 2022 انطلاقا من الساعة الثالثة ظهرا على النحو الاتي :







المجموعة الاولى

السبت 8 اكتوبر 2022

ملعب المرسى

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مستقبل المرسى-امل الرقبة

ملعب قربة

النادي القربي-جندوبة الرياضية

ملعب بنبلة

النادي البنبلي-مستقبل وادي الليل

ملعب الشابة

هلال الشابة-مستقبل قابس

ملعب المتلوي

نجم المتلوي-النجم الرادسي

ملعب مصطفى الدوري بجربة

امل جربة-شبيبة القيروان



المجموعة الثانية

الاحد 9 اكتوبر 2022

ملعب يحدد لاحقا

شبيبة العمران-سبورتينغ بن عروس

ملعب القلعة

القلعة الرياضية-سبورتينغ المكنين

ملعب مساكن

هلال مساكن-جمعية جربة

ملعب قابس

الملعب القابسي-مكارم المهدية

ملعب قفصة

قوافل قفصة-نادي حمام الانف

ملعب جرجيس

الترجي الجرجيسي-الملعب الصفاقسي



المجموعة الاولىالسبت 8 اكتوبر 2022ملعب المرسىمستقبل المرسى-امل الرقبةملعب قربةالنادي القربي-جندوبة الرياضيةملعب بنبلةالنادي البنبلي-مستقبل وادي الليلملعب الشابةهلال الشابة-مستقبل قابسملعب المتلوينجم المتلوي-النجم الرادسيملعب مصطفى الدوري بجربةامل جربة-شبيبة القيروانالاحد 9 اكتوبر 2022ملعب يحدد لاحقاشبيبة العمران-سبورتينغ بن عروسملعب القلعةالقلعة الرياضية-سبورتينغ المكنينملعب مساكنهلال مساكن-جمعية جربةملعب قابسالملعب القابسي-مكارم المهديةملعب قفصةقوافل قفصة-نادي حمام الانفملعب جرجيسالترجي الجرجيسي-الملعب الصفاقسي