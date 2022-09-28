فوز الجزائر وديا على نيجيريا (2-1)

فاز المنتخب الجزائري لكرة القدم على نظيره النيجيري بنتيجة (2-1، الشوط الاول 1-1) في مباراة ودية تحضيرية سهرة الثلاثاء بملعب -ميلود هدفي- بوهران.

وسجل هدفي "الخضر" كل من رياض محرز (41 من ركلة جزاء) ويوسف عطال (61) فيما أحرز هدف منتخب نيجيريا تيريم موفي في الدقيقة (9).





ويعد هذا الانتصار الخامس على التوالي للمنتخب الجزائري في كل المباريات الرسمية والودية.

وياستعد المنتخبان لتصفيات كأس إفريقيا للأمم (كوت ديفوار-2024).



