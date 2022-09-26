وزارة التربية تنشر قائمات المؤسسات التربوية الخاصة المتحصلة على ترخيص


Publié le Lundi 26 Septembre 2022 - 21:43 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أعلنت وزارة التربية، مساء اليوم الاثنين، أنها نشرت على الشبكة التربوية www.edunet.tn قائمات في المؤسسات التربوية الخاصة بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية المتحصلة على التراخيص وفقا للتراتيب الجاري بها العمل، وذلك إلى حدود يوم 22 سبتمبر الحالي.


واعتبرت الوزارة في بلاغها الموجه للعموم أن "مسؤوليتها تنتفي بالنسبة لكل من يتولى ترسيم منظوره في فضاء غير مرخص".

ووفق الموقع، يبلغ عدد المؤسسات التربوية الخاصة بالتعليم الابتدائي 736 مؤسسة موزعة على كامل البلاد، في حين يقدر عدد مؤسسات التربية للمرحلتين الإعدادية والثانوية ب506 مؤسسة.
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وأضافت الوزارة أنها تبقى "منفتحة" على باعثي المؤسسات التربوية الخاصة الذين تبين حصولهم على تراخيص دون إدراج أسماء مؤسساتهم في القائمة، مشددة على ضرورة استظهارهم بالمؤيدات اللازمة، والتي قالت إنها ستمثل سندا لتحيين القائمات المنشورة بالشبكة التربوية www.edunet.tn

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