تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بولايتي مدنين وتطاوين  اليوم الاثنين


Publié le Lundi 26 Septembre 2022 - 17:39 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بولايتي مدنين وتطاوين اليوم الاثنين بداية من الساعة العاشرة صباحا
وأوضحت الشركة في بلاغ لها ، أن هذا الخلل نتيجة عطب مفاجئ طرأ خلال الليلة الفاصلة بين يومي الأحد 25 سبتمبر والإثنين 26 سبتمبر2022 بمحطة ضخ مياه البحر باتجاه محطة تحلية مياه البحر بجربة ، مما تسبب في إيقاف تشغيل هذه الأخيرة وتسجيل نقص في الموارد المائية بمنظومة المياه بالجنوب الشرقي بـ50ألف م3في اليوم.

ومن المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا ابتداء من الساعة العاشرة صباحا من يوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022 بعد استكمال أشغال الإصلاح.


..
...



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 253698



En continu...

Toutes les news...
الاثنين 26 سبتمبر 2022 | 29 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:39 18:12 15:35 12:18 06:10 04:44
Babnet
27°
 Babnet30° Babnet % 54 :الرطــوبة
تونــس Babnet22°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
30°-2228°-2227°-2130°-2228°-22
  • Avoirs en devises
    23798,2

  • (26 sept)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,21910 DT        1$ =3,26685 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 sept)   921,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
..

.
   