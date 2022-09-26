أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بولايتي مدنين وتطاوين اليوم الاثنين بداية من الساعة العاشرة صباحا

وأوضحت الشركة في بلاغ لها ، أن هذا الخلل نتيجة عطب مفاجئ طرأ خلال الليلة الفاصلة بين يومي الأحد 25 سبتمبر والإثنين 26 سبتمبر2022 بمحطة ضخ مياه البحر باتجاه محطة تحلية مياه البحر بجربة ، مما تسبب في إيقاف تشغيل هذه الأخيرة وتسجيل نقص في الموارد المائية بمنظومة المياه بالجنوب الشرقي بـ50ألف م3في اليوم.





ومن المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا ابتداء من الساعة العاشرة صباحا من يوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022 بعد استكمال أشغال الإصلاح.





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ومن المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا ابتداء من الساعة العاشرة صباحا من يوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022 بعد استكمال أشغال الإصلاح.