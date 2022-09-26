وزير الداخلية يلتقي عميد المحامين

مثل الوقوف على واقع العلاقات القائمة بين وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للمحامين بتونس، محور اللقاء الذي دار اليوم الاثنين بين وزير الداخلية توفيق شرف الدين، وعميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس حاتم المزيو، بمقر الوزارة.





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وتم التأكيد خلال اللقاء، على تعزيز التعاون والتكامل بين المحامين والأمنيّين بمختلف أسلاكهم، باعتبار العمل المشترك الذي يجمع بين الطرفين بهدف خدمة مصالح المواطن، من خلال الحرص على حسن تطبيق القانون وإنفاذه.كما ثمن الطرفان، في بلاغ صادر عن الوزارة، الجهود التي يبذلها المحامون والأمنيّيون على حد سواء، من أجل المحافظة على علويّة القانون وتأمين كل أوجه حقوق المواطن.