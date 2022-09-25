قابس: الاحتفاظ بشخصين على خلفية المساعدات الاجتماعية للتجار المتضررين من حريق سوق الحناء بجارة

أفاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس والناطق الرسمي باسم هذه المحكمة محمد الكراي صحفي "وات" بأنه قد تم الاحتفاظ بشخصين بتهمة استغلال موظف عمومي أو شبهه، لوظيفه، قصد الحصول على منفعة له أو لغيره دون وجه حق والإضرار بالإدارة والإثراء غير المشروع، وذلك على خلفية سوء تصرف في توزيع المساعدات الاجتماعية لفائدة التجار المتضررين من حريق سوق الحناء بجارة بقابس.







يشار الى ان عددا من التجار المتضررين من حريق سوق الحناء بجارة، قد اعربوا عن احتجاجهم على حصول "من لا حق له" على هذه الإعانات الاجتماعية التي أذنت بها الدولة لفائدة التجار المتضررين من الحريق.





