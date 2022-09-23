الملعب التونسي يتعاقد مع السنغالي دومينيك ماندي لمدة 3 مواسم

اعلن الملعب التونسي امس الخميس انه تعاقد مع اللاعب السنغالي دومينيك ماندي الى غاية جوان 2025 .

وافاد النادي على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك ان " الهيئة المديرة اتمت إجراءات التعاقد مع اللاعب دومينيك ماندي لمدة ثلاثة مواسم"





وكان متوسط الميدان ماندي (22 عاما) تكون في صفوف نادي جنيراسيون فوت السنغالي ثم انضم الى فريق الترجي الجرجيسي الموسم الماضي في سكل اعارة.

ويخوض

ر/إصفريق باردو اليوم الجمعة مباراة ودية امام المنتخب الاولى بملعب الشاذلي زويتن استعدادا لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الاولى حيث سيلتقي في الجولة الاولى يوم 30 سبتمبر الجاري امل حمام سوسة ضمن منافسات المجموعة الاولى.

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وكان متوسط الميدان ماندي (22 عاما) تكون في صفوف نادي جنيراسيون فوت السنغالي ثم انضم الى فريق الترجي الجرجيسي الموسم الماضي في سكل اعارة.ويخوضر/إصفريق باردو اليوم الجمعة مباراة ودية امام المنتخب الاولى بملعب الشاذلي زويتن استعدادا لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الاولى حيث سيلتقي في الجولة الاولى يوم 30 سبتمبر الجاري امل حمام سوسة ضمن منافسات المجموعة الاولى.