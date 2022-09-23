الملعب التونسي يتعاقد مع السنغالي دومينيك ماندي لمدة 3 مواسم


Publié le Vendredi 23 Septembre 2022 - 16:05 قراءة: 0 د, 30 ث
      
اعلن الملعب التونسي امس الخميس انه تعاقد مع اللاعب السنغالي دومينيك ماندي الى غاية جوان 2025 .
وافاد النادي على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك ان " الهيئة المديرة اتمت إجراءات التعاقد مع اللاعب دومينيك ماندي لمدة ثلاثة مواسم"

وكان متوسط الميدان ماندي (22 عاما) تكون في صفوف نادي جنيراسيون فوت السنغالي ثم انضم الى فريق الترجي الجرجيسي الموسم الماضي في سكل اعارة.
ويخوض
ر/إصفريق باردو اليوم الجمعة مباراة ودية امام المنتخب الاولى بملعب الشاذلي زويتن استعدادا لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الاولى حيث سيلتقي في الجولة الاولى يوم 30 سبتمبر الجاري امل حمام سوسة ضمن منافسات المجموعة الاولى.
..
...




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 253521



En continu...

Toutes les news...
الاعتدال الخريفي
الجمعة 23 سبتمبر 2022 | 26 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:43 18:17 15:38 12:19 06:08 04:41
Babnet
25°
 Babnet26° Babnet % 50 :الرطــوبة
تونــس Babnet20°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-2031°-2132°-2329°-2425°-22
  • Avoirs en devises
    23625,7

  • (22 sept)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 3,23495 DT        1$ =3,23750 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 sept)   1448,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
..

.
   