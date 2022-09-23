الدورة ال26 من مهرجان الأغنية البدوية والشعر الشعبي بالمزونة من 29 سبتمبر إلى 2 أكتوبر

تلتئم فعاليات الدورة ال26 من مهرجان الأغنية البدوية والشعر الشعبي بالمزونة من 29 سبتمبر الى حدود 2 أكتوبر القادم تحت شعار "تراثنا والخصوصية في خدمة التنمية السياحية" حسب ما أكده مدير المهرجان محمد غزال الكثيري في تصريح لوات.

ويتضمن البرنامج العديد من العروض المسرحية والفنية والشعرية بمشاركة فرق وشعراء من تونس ومصر والجزائر والعراق وليبيا.





وتنطلق العروض بعرض مسرحي بعنوان "ميساج" لجمعية مسرح الغد بعقارب بفضاء المعهد الثانوي بالمزونة ثم سهرة العائلة والطفل بعرض بعنوان " ما احلي ان نعيش" لجمعية المرقوم بالمزونة بالمنتزه البلدي يوم 29 سبتمبر ثم عرض خاص بالرماية بمنتزه جبل العين يليه الافتتاح الرسمي بعرض تراثي فرجوي يحتوي على العاب وعروض في الفروسية والشعر الشعبي والغناء البدوي ولوحات فنية وشعبية ثم عرض فرقة سهر الليالي الاستعراضية التي تقدم شعبيات مصرية لأحمد عبد الصبور المصري.

وتتواصل البرمجة يوم1 أكتوبر بندوة فكرية بفضاء المكتبة العمومية حول موضوع "التراث والخصوصية في خدمة التنمية السياحية" وتكريم عدد من المشاركين في الدورة بالإضافة إلى مسابقات في الرماية وقراءات شعرية وسهرة فنية عربية. وتختتم الدورة يوم 2 أكتوبر بأمسية شعرية حرة وعرض "جسور" وهو بحث في التراث من إنتاج شباب الجهة.



