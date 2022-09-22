صفاقس تعيش يومي 24 و25 سبتمبر يومين دون سيارات

تحت شعار "صفاقس أذكى"، تعيش مدينة صفاقس يومي 24 و25 سبتمبر الجاري على وقع تظاهرة "يوم دون سيارات"، وذلك وسط مدينة صفاقس امام قصر البلدية في اليوم الاول ووسط منطقة الشيحية أمام بلدية المكان في اليوم الثاني من ذات التظاهرة.





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وافاد مدير عام التهيئة العمرانية ببلدية صفاقس، رياض الحاج طيب، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الخميس بقصر بلدية صفاقس، ان هذه التظاهرة التي تاتي في اطار الاحتفاء باليوم العالمي "دون سيارات" الموافق ليوم 22 سبتمبر من كل سنة، تهدف الى التقليل من الانبعاثات الغازية المتاتية من السيارات والاقتصاد في الطاقة وتحسين جودة الحياة والبيئة ونشر الثقافة المرورية.كما تهدف الى إعادة تنظيم وتوزيع المرور بين مختلف وسائل النقل والحث على العودة لإستعمال التنقل النظيف والدراجات الهوائية التي دأب عليها أهالي صفاقس منذ السبعينات.وأشار رياض الحاج طيب الى ان صفاقس تعد اول مدينة تونسية انخرطت في المسار العالمي للتنقل النظيف منذ سنة 2014، علما وان قطاع النقل يستهلك 50 بالمائة من الطاقة وينتج 54 بالمائة من الانبعاثات الغازية المضرة بالبيئة وبالصحة" .واضاف قوله "ان تظاهرة "يوم دون سيارات "تتنزل في اطار مشروع التنقل النشيط والذكي بصفاقس التي تبلغ كلفته الجملية 17 مليون دينار ليتم انجازه على مدى أربعة سنوات2022/ 2026، وذلك في اطار شراكة بين بلديتي صفاقس والشيحية ومنظمة المدن المتوسطية.واشار الى ان هذا المشروع يتضمن أربعة محاور وهي :-تخطيط التنقل الحضري عبر اعداد امثلة مرورية لمدينتي صفاقس والشيحية-انجاز مخططين للمترجلين ولمستعملي الدراجات وانشاء نظام معلومات جغرافية ومرصد للتنقل الحضري ودراسة البنية التحتية الذكية في منطقة تبرورة-تنفيذ مشاريع مبتكرة في التنقل المستدام عبر تركيز محطة كهروضوئية-انشاء مركز ذكي للتصرف في حركة المرور عن بعد وتطوير التنقل الكهربائي-تهيئة شبكة الممرات الخاصة بالمترجلين وبالحافلات وبالدراجات والتوعية وتعزيز القدرات والاتصال والنشر وتثمين النتائج .وتتميز تظاهرة "يوم دون سيارات" التي ستعيش على وقعها مدينة صفاقس يومي 24 و25 سبتمبر الجاري، بمشاركة قرابة 20 جمعية في بلدية صفاقس و7 جمعيات في بلدية الشيحية وحضور خمس مؤسسات جامعية وثقافية في مجال البيئة والاقتصاد في الطاقة وخمس مؤسسات جامعية بمدرسيها ونواديها الشبابية اضافة الى شركاء اخرين في المشروع منهم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووكالة التعاون الالماني للتنمية، بغلق وسط مدينة صفاقس من امام قصر البلدية والطرقات المحاذية لها بالحواجز لمنع دخول السيارات، وبغلق الشارع الرئيسي أمام بلدية الشيحية في اليوم الثاني من ذات التظاهرة كما سيتم خلال هذه التظاهرة تنظيم ورشات علمية في الغرض والقيام بانشطة رياضية وثقافية وتحسيسية في مجال البيئة والاقتصاد في الطاقة