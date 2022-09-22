وكالة التعاون الفني تؤكد أن جميع العروض الواردة عليها تنشر بصفة حصرية عن طريق وسائل الاتصال الرسمية لا غيرها

أكدت الوكالة التونسية للتعاون الفني أن جميع العروض الواردة عليها تعلن عنها بصفة حصرية عن طريق وسائل الإتصال الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لها.
وقالت الوكالة في بلاغ لها الخميس، أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن عروض العمل بالخارج أو البلاغات المنشورة بمواقع وصفحات أخرى بما في ذلك المنسوبة إليها، مؤكدة أنها على ذمة الراغبين في العمل في إطار التعاون الفني للإجابة عن استفساراتهم.
وقالت الوكالة في بلاغ لها الخميس، أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن عروض العمل بالخارج أو البلاغات المنشورة بمواقع وصفحات أخرى بما في ذلك المنسوبة إليها، مؤكدة أنها على ذمة الراغبين في العمل في إطار التعاون الفني للإجابة عن استفساراتهم.
وأوردت في ذات البلاغ روابط المنصات التابعة لها:
البوابة الإلكترونية للوكالة : www.atct.tn
الصفحة الرسمية للوكالة على الفايسبوك : httpss://www.facebook.com/agence.tct/
الصفحة الرسمية للوكالة على تويتر : httpss://twitter.com/ATCTunisie
صفحة الوكالةعلى أنستغرام : httpss://www.instagram.com/atct.tunisia/?hl=fr
صفحة الوكالة على يوتيوب : httpss://www.youtube.com/channel/UCSi3KSuyodpUaulZfBRtDAQ
صفحة الوكالة علىLinkedin : httpss://www.linkedin.com/in/agence-tunisienne-de-coop
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