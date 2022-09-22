القطيعة بالتراضي بين المدرب التونسي فوزي البنزرتي والرجاء المغربي

اعلن نادي الرجاء الرياضي المغربي عن توصله الى اتفاق مع مدربه التونسي فوزي البنزرتي يقضي بفسخ العقد الرابط بينهما بالتراضي.





.. ...

وقال الرجاء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك 'لقد عقد عزيز البدرواي رئيس النادي اجتماعا مطولا دام ازيد من ثلاث ساعات مع فوزي البنزرتي من اجل اقناعه بالعدول عن هذا القرار الا ان فوزي البنزرتي اصر على الرحيل لاسباب شخصية".وكان الرجاء الرياضي تعاقد مع المدرب فوزي البنزرتي خلال شهر جويلية الماضي لكن بدايته مع الفريق لم تكن موفقة في البطولة المغربية لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023 حيث اكتفى بتعادلين مقابل خسارة واحدة في الجولات الثلاث الاولى ليحتل الرجاء المركز الحادي عشر بنقطتين.