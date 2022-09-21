نابل: فلاحون يؤكدون نفوق ابقار بمعتمدية بوعرقوب بمرض اللسان الازرق ومندوبية الفلاحة تقول ان المرض المسجل مخبريا هو النزيف الفيروسي للغزلان

أطلق مربو الابقار بمعتمدية بوعرقوب من ولاية نابل صيحة فزع بعد تفشي مرض اللسان الأزرق في صفوف الأبقار والمواشي ونفوق عدد منها خلال الفترة الأخيرة، مطالبين السلط بالتدخل العاجل للحفاظ على الثروة الحيوانية





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ودعوا، اليوم الأربعاء، في تصاريحهم لصحفية (وات) مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بضرورة دعم مربي الأبقار للحد من الخسائر نظرا لارتفاع تكلفة العلاج ونفوق عدد من القطيع الذي يعد مصدر رزقهم الوحيدواكد لطفي بن صالح (فلاح بمنطقة المهاذبة بمعتمدية بوعرقوب) انتشار المرض في صفوف قطيعه وتسببه في نفوق إحدى رؤوس الابقار الحلوب، أمس الثلاثاء، مضيفا انه تم اكتشاف بؤرة لمرض اللسان الأزرق بعد معاينة طبيب بيطري خاص، وطالب المصالح البيطرية بالتدخل وعدم ترك الفلاح وحيدا في مجابهة المرض خاصة وأنه أصبح غير قادر على مجابهة مصاريف العلاج والتنقل، مشيرا الى ان الطبيب البيطري العمومي رفض التدخل رغم الاتصال به عديد المرات، حسب قوله.ومن جهته، أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببوعرقوب سامي الهويدي، ان قطاع تربية الأبقار يعاني عديد الصعوبات خلال السنوات الأخيرة بسبب تفشي هذا المرض، مشيرا الى عدم تجاوب مصلحة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل رغم الاتصال بها عديد المرات من قبل الفلاحين وممثلي اتحاد الفلاحةونبه الهويدي من خطورة هذا المرض الذي يهدد قطيع الابقار ببوعرقوب الذي يعد حوالي ألفي رأس بقر، مطالبا السلط المعنية بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ الثروة الحيوانيةوفي المقابل، نفى رئيس وحدة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل يوسف طميش، إصابة أي بقرة بمرض اللسان الأزرق خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن حالات الإصابة الأخيرة في صفوف الأبقار كشفت مخبريا عن مرض النزيف الفيروسي للغزلان، الذي يشبه مرض اللسان الأزرق في أعراضه وطريقة التنقل من حيوان إلى آخر عبر الحشراتوأبرز أنه لا يوجد إلى حد الآن لقاح خاص بهذا المرض، مؤكدا أهمية متابعة العلاج الذي يوصي به الطبيب البيطري واتباع سبل الوقاية والمتمثلة بالخصوص في مقاومة الحشرات وتفادي إخراج الحيوانات خاصة قبيل الغروب وبعد شروق الشمس التي تعد فترة ذروة نشاط الحشرات والإعلام عن كل حالة اشتباه والمتمثلة بالخصوص في انتفاخ الرأس والتهاب الأغشية على مستوى العينين والفم والأنفوللإشارة فإن مرض النزيف الفيروسي للغزلان وهو مرض حيواني ينتقل في صفوف الأبقار عن طريق حشرة تتكاثر بتوفر ظروف مناخية ملائمة مثل الرطوبة وارتفاع درجة الحرارة.