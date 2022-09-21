أولمبيك سيدي بوزيد يتعاقد مع لاعبين ايفواريين ولاعب غابوني

أعلن أولمبيك سيدي بوزيد التعاقد مع لاعبين ايفواريين ولاعب غابوني، لتعزيز آكابر فريق كرة القدم، قبل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وأورد أولمبيك سيدي بوزيد، على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك، أنّه تمّ امضاء عقد بموسمين مع المهاجمالايفواري تيتي ديزيري قادما من نادي الشباب الكويتي ومواطنه ماكسيميان دجاوا قادما من نادي الشرطة البنغالي.







كما كشف في ذات الصدد أنّه تمّ امضاء عقد بموسمين مع متوسط ميدان المنتخب الغابوني جينيور انيمي قادما من نادي المحلة الليبي.

يذكر أنّ أولمبيك سيدي بوزيد سيتسهل مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي الجديد 2022 - 2023 بملاقاة اتحاد بن قردان خارج ميدانه، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم كذلك فرق الأولمبي الباجي والاتحاد المنستيري و مستقبل الرجيش ومستقبل سليمان والنادي الافريقي.

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ر/سمس









كما كشف في ذات الصدد أنّه تمّ امضاء عقد بموسمين مع متوسط ميدان المنتخب الغابوني جينيور انيمي قادما من نادي المحلة الليبي.يذكر أنّ أولمبيك سيدي بوزيد سيتسهل مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي الجديد 2022 - 2023 بملاقاة اتحاد بن قردان خارج ميدانه، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم كذلك فرق الأولمبي الباجي والاتحاد المنستيري و مستقبل الرجيش ومستقبل سليمان والنادي الافريقي.ر/سمس