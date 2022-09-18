تونس تشارك في الدورة 44 للمعرض الدولي للسياحة والسفر بباريس للترويج من 20 الى 22 سبتمبر 2022

تشارك تونس في الدورة الرابعة والأربعين للمعرض الدولي للسياحة والسّفر الذي تحتضنه بالعاصمة الفرنسية باريس من 20 إلى 22 سبتمبر 2022.





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وركّز الديوان الوطني التونسي للسياحة، في إطار هذا الموعد الدّولي لصناعة السياحة، والذي يستقطب سنويا أكثر من 34 الف من مهنيين ومختصين في السياحة، جناحا يمتد على مساحة 100 متر مربع قصد الترويج للوجهة التونسية وتسليط الضوء على منتجاتها وخدماتها السياحية المختلفة.ويتسم جناح تونس بحضور مميز لهياكل التصرف والترويج لمختلف الوجهات التونسية على غرار وجهات الظاهر (التي تمتد من مطماطة الى الدويرات بكل من قابس ومدنين وتطاوين) وجربة وزغوان والمهدية قصد تعزيز السياحة البديلة والبيئية والمستدامة.وستحضر المعرض الدولي للسياحة والسفر بباريس "توب ريزا"، 200 وجهة سياحية و1700 علامة تجارية (دواوين السياحة وشركات طيران ومجموعات فندقية ووكلاء السفر وشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة..).وسيجري وزير السياحة والصناعات التقليدية، محمد المعز بلحسين، الذي يتراس الوفد التونسي الى هذا الصالون، لقاءات مع ثلّة من مهنيي السياحة ووزراء ومسؤولين من البلدان التي تمثل الأسواق الواعدة لتونس وكذلك مع رئيس نقابة شركات تنظيم الرحلات السياحية.ووضعت وزارة السياحة والصناعات التقليدية استراتيجية لانعاش السياحة التونسية خلال الفترة 2022-2024، بهدف تعزيز استئناف النشاط السياحي على المدى القصير، وإعادة هيكلة القطاع بما يضمن ظروف الانتعاش القوي على المدى المتوسط والابتكار لاغتنام الفرص التي من شأنها فتح آفاق جديدة على المدى الطويل.وترمي الاستراتيجية أيضا إلى تحقيق بين 50 و60 بالمائة من معدل النشاط السياحي المسجل سنة 2019، بنهاية سنة 2022 ونسبة 80 بالمائة من مؤشرات سنة 2019 بحلول سنة 2023.وترنو هذه الاستراتيجية ايضا، الى العودة بمؤشرات القطاع السياحي الى مستواها الطبيعي سنة 2024 شريطة توفر الامكانيات الضرورية لتنويع العرض وتكييفه مع المتطلبات الجديدة لما بعد كورونا، وفق ما اوضحه وزير السياحة في ندوة صحفية يوم 12 سبتمبر 2022.وقال انه سيتم الاعلان قريبا عن الاستراتيجية الوطنية للسياحة في افق 2035، مبينا انها ستركز على السياحة المستدامة وتنويع العرض السياحي الوطني وتثمين المزايا والموروث الذي تزخر بها مختلف جهات البلاد.واستقبلت تونس 1ر4 مليون سائح، حتى 10 سبتمبر 2022، اي بزيادة قدرها 4ر161 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 (وبتراجع بنسبة 1ر38 بالمائة مقارنة بسنة 2019).وبلغت العائدات السياحية، حسب المصدر ذاته، قيمة 2662،7 مليون دينار إلى حدود 31 أوت 2022، أي بارتفاع بنسبة 82 بالمائة مقارنة بسنة 2021 وبتراجع بنسبة 29،4 بالمائة مقارنة بسنة 2019. وبلغت قيمة هذه العائدات بحساب الأورو 819 مليون أورو وبحساب الدولار 876 مليون دولاروارتفع عدد الليالي المقضاة بمختلف الوحدات الفندقية بنسبة 148،2 بالمائة، إلى موفى أوت 2022، لتبلغ 12 مليون و729 الف و625 ليلة مقضاة.