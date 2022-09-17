القيروان : أكثر من ألف شخص في عمادة السودان بحاجب العيون ينتفعون بخدمات قافلة صحية اقليمية متعددة الاختصاصات

انتفع أكثر من الف شخص بعمادة السودان من معتمدية حاجب العيون بولاية القيروان، اليوم السبت، بخدمات طبية وفرتها القافلة الصحية الإقليمية الثالثة متعددة الاختصاصات التي نظمتها المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري بالقيروان بالشراكة مع الجمعية التونسية للصحة الإنجابية بالمدرسة الابتدائية السودان.

وافاد المدير الجهوي لديوان الأسرة والعنران البشري، الدكتور عبد الله الجلاصي، في تصريح لـ(وات) بأن هذه القافلة شهدت اقبالا كثيفا من قبل متساكني السودان والمناطق المجاورة لها ومن مختلف الشرائح العمرية، وضمّت عددا من اطباء الاختصاص الجامعيين من كلية الطب بسوسة.



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وشملت القافلة عيادات طبية في اختصاص طب النساء، والكشف بالصدى، وضغط الدم والسكري، وطب الأطفال، وأمراض الكلى، والأمراض الباطنية، وطبّ القلب والشرايين، وطب الأسنان، كما قدمت عيادات شبه طبية في تقصي سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم كما تم توزيع الأدوية، التي وفرتها عديد الجمعيات المشاركة، على مستحقيها.وبين المدير الجهوي للصحة بالقيروان، معمر الحاجي، لـ(وات)، ان هذه القافلة الإقليمية تندرج في إطار الحملة التوعوية والتحسيسية حول فوائد التنظيم العائلي واستعمال وسائل منع الحمل، التي تنتظم بكامل الجمهورية من 1 إلى 26 سبتمبر الجاري، تحت شعار "انا اخترت الوسيلة إللي توالمني".ومن جانبه، أكد الرئيس المدير العام لديوان الأسرة والعمران البشري، محمد الدوعاجي، أن الديوان يهدف من خلال هذه الأنشطة الميدانية إلى مزيد تقريب خدماته الطبية والتثقيفية من المناطق الريفية البعيدة، مشيرا إلى أن مثل هذه التظاهرات تساهم في التعريف بمشاغل متساكني هذه المناطق خاصة منها في المجالات الصحية.وشارك في هذه القافلة كل من ولاية القيروان، والإدارة الجهوية للصحة، والمندوبيتين الجهويتين للأسرة والعمران البشري بسوسة وسيدي بوزيد، وكلية الطب سوسة، والمندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، والدائرة الصحية بحاجب العيون، فضلا عن جمعيات ناشطة بالجهة.يذكر ان منطقة السودان من عمادة السرجة بمعتمدية حاجب العيون تبعد حوالي 80 كم عن مركز ولاية القيروان وتعد أكثر من 1500 ساكن، وهي تتذيل اسفل الترتيب في المؤشرات التنموية بالجهة، ويعاني متساكنوها من غياب عديد المرافق ومنها الخدمات الصحية، إذ تبعد أقرب وحدة صحية حوالي 8 كم عن اهالي المنطقة.