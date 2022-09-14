ديوان البحرية التجارية والموانىء يشارك في المعرض المتوسطي لسفن الرحلات السياحية بإسبانيا

يشارك ديوان البحرية التجارية والموانىء في المعرض المتوسطي لسفن الرحلات السياحية الذي يقام بمالقة في إسبانيا من 14 إلى 15 سبتمبر 2022

وتأتي هذه المساهمة ضمن جناح مشترك يضم كل من الديوان و الديوان الوطني للسياحة والوكالة الوطنية لحماية التراث والجامعة التونسية لوكالات الأسفار و شركة "جي أس سي" صاحبة لزمة استغلال القرية السياحية بميناء حلق الوادي





وتهدف هذه المشاركة وفق بلاغ صادر عن ديوان البحرية التجارية والموانئ، إلى مزيد الترويج للوجهة التونسية واستعادة استقبال هذه النوعية من السياحة

كما ترمي إلى التعريف بوجهات جديدة بالموانئ الأخرى حسب البنية التحتية الحالية المتوفرة لاستقبال هذا الصنف من السفن و النشاط ومنها بالخصوص موانئ سوسة و صفاقس و جرجيس

وتشكل هذه التظاهرة الحدث الأول والأهم في مجال رحلات السفن السياحية في البحر الابيض المتوسط حيث تجمع أكثر من 150 عارضا من 70 بلدا.











وتهدف هذه المشاركة وفق بلاغ صادر عن ديوان البحرية التجارية والموانئ، إلى مزيد الترويج للوجهة التونسية واستعادة استقبال هذه النوعية من السياحةكما ترمي إلى التعريف بوجهات جديدة بالموانئ الأخرى حسب البنية التحتية الحالية المتوفرة لاستقبال هذا الصنف من السفن و النشاط ومنها بالخصوص موانئ سوسة و صفاقس و جرجيسوتشكل هذه التظاهرة الحدث الأول والأهم في مجال رحلات السفن السياحية في البحر الابيض المتوسط حيث تجمع أكثر من 150 عارضا من 70 بلدا.