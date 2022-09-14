سليانة: اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي تخصص 4500 مساعدة مدرسية لفائدة أبناء العائلات المعوزة و محدودة الدخل

خصصت اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بولاية سليانة، 4500 مساعدة مدرسية لفائدة أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية، وفق المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي بسليانة رضا البحريني







وبين البحيري في تصريح ل"وات" أن المساعدات تضم 4500 مقلمة و4340 محفظة مختلفة الاحجام (مستوى أساسي وثانوي) و4500 علبة أقلام جافة (4 أقلام بكل علبة) و600 قلم رصاص و4500 قطعة ملابس مختلفة وكتب مدرسية وكراسات و900 زوج حذاء، لافتا الى أن اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي شرعت في توزيع هذه المساعدات على مستحقيها منذ أمس الثلاثاء



وأضاف البحريني في نفس السياق ان جمعية العون المباشر ستوفر مايقارب 80 مساعدة لفائدة 4 مدارس بمعتمدية بوعرادة و 70 مساعدة أخرى بمنطقتي أولاد الشيخ وصدين بمعتمدية مكثر



