وزيرة الصناعة تدعو ممثلي الجامعة الالمانية للمؤسسات الصغرى الى الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة

دعت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة نويرة القنجي، ممثلي الجامعة الألمانية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الى المشاركة في مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2035.





ويزور وفد من الجامعة الألمانية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة تونس من 12 الى 16 سبتمبر 2022 لبحث آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية الألمانية التونسية. علما وان الجلسة حضرها ممثلون عن الغرفة الألمانية التونسية للتجارة والصناعة ومسؤولين من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.وتندرج الزيارة، وفق بلاغ نشرته وزارة الصناعة على صفحتها الرسمية على "فايسبوك"، في اطار سعي الجامعة الألمانية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لبحث مجالات التعاون واستكشاف فرص الاستثمار مع تونس.وتعمل الجامعة على بحث افاق الاستثمار لا سيما في الصناعة الذكية (4.0) والشراكة الرقمية والتنقل الكهربائي والنجاعة الطاقية وقطاع مكونات السيارات والبنية التحتية الذكية والخدمات المتصلة بالصناعة والطاقات المتجددة وغيرها.وشدّدت القنجي على اهمية دور الجامعة في مرافقة المؤسسات على الانخراط في المنظومة البيئية للقطاع الصناعي والتقليص من انبعاث الكربون والغازات الدفيئة.وتعمل في تونس، قرابة 260 شركة ألمانية في حين تخطط تونس لإطلاق 3 طلبات عروض لتركيب 2000 ميغاوات من الطاقة المتجددة، في اطار نظام الامتياز، باستثمارات تناهز 5 مليار دينار.