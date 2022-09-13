المسرح الوطني التونسي: التمديد في آجال قبول ملفات المترشّحين لمدرسة الممثل إلى يوم 30 سبتمبر 2022

أعلنت مؤسسة المسرح الوطني التونسي عن التمديد في آجال الترشح للدّورة التكوينية التاسعة بالمدرسة التطبيقية للحرف المسرحية "مدرسة الممثل". وحدّدت يوم 30 سبتمبر 2022 آخر أجل لتلقي ملفات الترشح.

ويفتح باب الترشّح للالتحاق بمدرسة الممثل أمام محبّي المسرح ممّن لهم تجربة في الممارسة المسرحيّة للهواة أو المحترفين، على ألا يتجاوز سنهم 32 سنة، ولهم مستوى تعليمي لا يقلّ على بكالوريا أو ما يعادلها فما فوق. وإثر اختيار أوّلي حسب الملفّات، تتمّ دعوة المترشّحين لإجراء اختبار يتمّ على إثره الاختيار النّهائي للمشاركين في الدورة التدريبية.







وينبغي أن يتضمن ملف الترشح وجوبا بطاقـة الإرشـادات وصورتين شمسيتين للمترشح مع سيرته الذاتية وشهائد العمل والتربصات التي قام بها إلى جانب نسخ مطابقة للأصل للشهائد العلمية.

ويتعين على الراغبين في تقديم ترشحاتهم إيداع الملفّات بقصر المسرح - 58 بطحاء الحلفاوين ص.ب 183 باب سويقة - 1006 تونس أو عن طريق البريد الالكتروني.



وتقدّم المدرسة التطبيقية للحرف المسرحية التي يحتضنها المسرح الوطني التونسي تكوينا نظريا، تقنيا وتطبيقيا في اختصاص فن الممثل، يؤطره مجموعة من أبرز المكونين المسرحيين. ويتلقى تلامذة المدرسة دروسا نظرية وورشات تطبيقية وماستر كلاس وتربص تأهيلي مهني إنتاج وتوزيع.

ويدوم التكوين سنتين، بداية من شهر أكتوبر 2022، بنسق 37 ساعة في الأسبوع. وتختتم مرحلة التكوين بالمشاركة في مشاريع فنية يؤطرها مخرجون ومكونون من ذوي الخبرة، بالإمكان توزيعها ضمن انتاجات المسرح الوطني الشاب. وتخول شهادة التخرج (تقني سامي) للمتكونين الحصول على بطاقة الاحتراف المهني.



وينبغي أن يتضمن ملف الترشح وجوبا بطاقـة الإرشـادات وصورتين شمسيتين للمترشح مع سيرته الذاتية وشهائد العمل والتربصات التي قام بها إلى جانب نسخ مطابقة للأصل للشهائد العلمية.ويتعين على الراغبين في تقديم ترشحاتهم إيداع الملفّات بقصر المسرح - 58 بطحاء الحلفاوين ص.ب 183 باب سويقة - 1006 تونس أو عن طريق البريد الالكتروني.وتقدّم المدرسة التطبيقية للحرف المسرحية التي يحتضنها المسرح الوطني التونسي تكوينا نظريا، تقنيا وتطبيقيا في اختصاص فن الممثل، يؤطره مجموعة من أبرز المكونين المسرحيين. ويتلقى تلامذة المدرسة دروسا نظرية وورشات تطبيقية وماستر كلاس وتربص تأهيلي مهني إنتاج وتوزيع.ويدوم التكوين سنتين، بداية من شهر أكتوبر 2022، بنسق 37 ساعة في الأسبوع. وتختتم مرحلة التكوين بالمشاركة في مشاريع فنية يؤطرها مخرجون ومكونون من ذوي الخبرة، بالإمكان توزيعها ضمن انتاجات المسرح الوطني الشاب. وتخول شهادة التخرج (تقني سامي) للمتكونين الحصول على بطاقة الاحتراف المهني.