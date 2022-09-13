قائمة المنتخب الوطني في مواجهة البرازيل وجزر القمر

أعلن الناخب الوطني جلال القادري خلال ندوة صحفية أقيمت اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 عن قائمة اللاعبين الذين تمت دعوتهم لمواجهتي البرازيل و جزر القمر وديا.







في ما يلي القائمة التي ضمت 29 لاعبا :



أيمن دحمان



بشير بن سعيد

صدقي الدبشي

ديلان برون

نادي الغندري

بلال العيفة

عمر الرقيق

منتصر الطالبي

محمد دراغر

حمزة المثلوثي

علي العابدي

رامي كعيب

علي معلول

مرتضى بن وناس

غيلان الشعلالي

شيم الجبالي

سيف الدين الخاوي

عيسى العيدوني

حنبعل المجبري

الفرجاني ساسي

الياس السخيري

انيس بن سليمان

وهبي الخزري

سيف الله اللطيف

يوسف المساكني

نعيم السليتي

سيف الدين الجزيري

عصام الجبالي

طه ياسين الخنيسي



في ما يلي القائمة التي ضمت 29 لاعبا :أيمن دحمانبشير بن سعيدصدقي الدبشيديلان بروننادي الغندريبلال العيفةعمر الرقيقمنتصر الطالبيمحمد دراغرحمزة المثلوثيعلي العابديرامي كعيبعلي معلولمرتضى بن وناسغيلان الشعلاليشيم الجباليسيف الدين الخاويعيسى العيدونيحنبعل المجبريالفرجاني ساسيالياس السخيريانيس بن سليمانوهبي الخزريسيف الله اللطيفيوسف المساكنينعيم السليتيسيف الدين الجزيريعصام الجباليطه ياسين الخنيسي