قائمة المنتخب الوطني في مواجهة البرازيل وجزر القمر


Publié le Mardi 13 Septembre 2022 - 14:20قراءة: 0 د, 30 ث
      
أعلن الناخب الوطني جلال القادري خلال ندوة صحفية أقيمت اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 عن قائمة اللاعبين الذين تمت دعوتهم لمواجهتي البرازيل و جزر القمر وديا.


في ما يلي القائمة التي ضمت 29 لاعبا :

أيمن دحمان

بشير بن سعيد
صدقي الدبشي
ديلان برون
نادي الغندري
بلال العيفة
عمر الرقيق
منتصر الطالبي
محمد دراغر
حمزة المثلوثي
علي العابدي
رامي كعيب
علي معلول
مرتضى بن وناس
غيلان الشعلالي
شيم الجبالي
سيف الدين الخاوي
عيسى العيدوني
حنبعل المجبري
الفرجاني ساسي
الياس السخيري
انيس بن سليمان
وهبي الخزري
سيف الله اللطيف
يوسف المساكني
نعيم السليتي
سيف الدين الجزيري
عصام الجبالي
طه ياسين الخنيسي

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