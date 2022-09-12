رئيس جمعية قرى "أس و أس" يدعو الى المصادقة على كراس شروط الرعاية اللامؤسساتية للأطفال المهددين ودون سند عائلي

طالب رئيس الجمعية التونسية لقرى "أس و أس"، محمد مقديش، اليوم الاثنين، الى المصادقة على كراس شروط "الرعاية اللامؤسساتية للأطفال المهددين ودون سند عائلي" التي وقع اعدادها منذ سنة 2017 والتي تنص على ايداع الأطفال في عائلات استقبال وهو تمش قانوني عملت به الدولة في السابق وتوقف منذ 20 سنة حسب قوله





وأضاف محمد مقديش، أنه بالنظر للعدد المتزايد للأطفال دون سند عائلي الذين تقوم الجمعية بالإحاطة بهم وأمام صعوبة الظرفية المادية والاقتصادية والعجز المالي الذي تعاني منه القرى فان القائمين على الجمعية يدعون الى تعزيز أشكال التعهد بالأطفال خارج اطار المؤسسات في اشارة الى عائلات الاستقبالولفت مقديش على هامش موكب تكريم التلاميذ والطلبة الناجحين والمتميزين من أبناء القرى بحضور وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بلحاج موسى، الى أن كراس الشروط تم اعداده من قبل عدد من الهياكل المعنية على غرار وزارتي المرأة والشؤون الاجتماعية واليونيسيف والجمعية التونسية لقرى "اس و اس" وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أقرت بسلامة ووجاهة التوجهات التي تضمنها الكراسوأرجع مقديش تعطل المصادقة على الكراس الى الأزمات السياسية التي مرت بها البلاد وتعاقب الحكومات الأمر الذي عطل المصادقة عليها رغم سلامتها القانونية حسب تقديرهواعتبر أنه بات من الضروري البحث عن حلول بديلة أمام صعوبة الوضع المالي للقرى (قمرت وسليانة ومحرس وأكودة) والارتفاع المتزايد لعدد الأطفال المكفولين بها (حوالي 2500)، لافتا الى أن سنة 2022 كانت الأصعب من الناحية الماليةوأضاف في هذا الصدد أنه تم تسجيل أزمة مالية خانقة حيث تفاقم العجز المالي للجمعية منذ سنة 2020 بعد قرار الحاق جزء من ميزانية الجمعية على كاهل الدولة حوالي 13 بالمائة سنويا (تساهم فيها ب13 بالمائة وزارة المرأة) بعد أن كان الدعم المالي مكفول طيلة 40 سنة على كاهل الجامعة الدولية لقرى أطفال "أس و أسوطالب بتكفل الدولة بنفقات الأجور البالغة 7 مليون دينار سنويا والابقاء على نفقات الصحة والتعليم والإعاشة على كاهل الجمعية التي توفر جزءا من ميزانيتها بفضل التبرعات ومساهمات أهل البر والاحسان من مؤسسات مالية ورجال اعمال ومواطنينمن جهتها أفادت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بلحاج موسى، بالمناسبة أن الوزارة تساهم بنحو مليون و300 ألف دينار سنويا كدعم مالي للجمعيةوأكدت أن ادماج الأطفال فاقدي السند ينطلق منذ فترة الطفولة مشيرة الى أن هذه التظاهرة الاحتفالية لتكريم الناجحين من أبناء القرى (50 تلميذا وطالبا) تؤكد على نجاح الجمعية في تأمين التحصين الدراسي مشددة على ضرورة تكريس التربية على الثقافة داخل القرى في مختلف المراحل العمرية من أجل تحقيق التوازن النفسي للأطفال لاسيما وأن القرى تضطلع بدور وظيفي هام في المجتمع لبناء جيل الغدولفتت الى ان تحديات كثيرة تعترض دور الجمعية في الاضطلاع بالتربية والإحاطة والإدماج لا سيما الاقتصادية منها، مضيفة أنه سيتم العمل على الرفع من الدعم المادي الموجه للجمعية في ميزانية 2023يذكر أن عدد الاطفال دون سند عائلي من المتمدرسين الذين تتكفل بهم الجمعية يقدر ب 1500 طفل وشاب بعنوان السنة الدراسية 2022-2023