رابطة ابطال افريقيا - اتحاد المنستير ينهزم بهدف وحيد وامل الترشح يبقى قائما

فاز نادي الجيش الرواندي على الاتحاد المنستيري اليوم بملعب مدينة هويي الروانداية ( قرابة 135 كلم على العاصمة كيغالي) بنتيجة هدف لصفر في ذهاب الدور التمهيدي الأول لكأس رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم .





وخسر الاتحاد في اول مشاركة له في مسابقة رابطة الابطال الافريقية بالحد الادني (0-1) وحافظ على حظوظه في التاهل عندما يستقبل ضيفه ايابا بعد اسبوع في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.ولم يقدم ممثل كرة القدم التونسية مرودا لافتا باستثتاء بعض المحاولات في الدقائق الاخيرة من المباراة اثمرت " هدفا ابيض" عن طريق هيكل الشيخاوي لكن المساعد الاول للحكم اعتبر مهاجم الاتحاد متسللا .وبدا الفريق في اول اختبار رسمي في الموسم الجديد قد افتقد عناصر كان لها دور هام في الفريق بعد ان اختارت مغادرة الفريق وخوض تجربة اخرى على غرار حمزة الجلاصي ويوسف العبدلي و اهولو . ولاح هجوم الفريق بلا مخالب ولم يحرج دفاع الجيش الرواندي .كما غاب عن الفريق اليوم لاعبه الجزائري عبد الحكيم اموقران بداعي الاصابة.واستفاد الجيش الرواندي الذي كان اكثر امتلاكا للكرة من سوء تفاهم في محور دفاع الاتحاد المنستيري بين عصمان واتارا ومحمد الصغراوي ليرفع كرة براسه بالحارس بشير بن سعيد مفتتحا النتجية في د 18.وتعرض المدافع صالح الحرابي الى اصابة عضلية فتم تعويضه بزميله نور الدين الشرطاني في د26 .وفي مباراة حضرها اكثر من 20 الف متفرج من احبائه كسب الجيش الرواندي الاهم بتحقيق الانتصار 1-صفر وكان الافضل فوق الميدان.وصنع فريق الجيش عدة فرص خلال الشوط الاول وكان قريبا من مضاعفة النتيجة لو لا تدخل الحارس الدولي للاتحاد بشير بن سعيد في اكثر من مناسبة لحماية شباكه وخاصة في الدقيقة 29 عندما توفق في تحويل كرة قوية الى ركنية ثم انقذ شباكه مرة اخرى في د30 عندما صد كرة من على خط المرمى.وفي المقابل اكتفى الاتحاد بمحاولة وحيدة خلال الشوط الاول عندما سدد محمد الصغراوي كرة راسية مرت جانبية د34ولئن اضفى دخول اللاعبين ادريس المحيرصي وجونيور حركية نسبية على اداء الخط الهجومي في الشوط الثاني فان المبادرة الهجومية بقيت غائبة من جانب الاتحاد. وكانت المحاولة الابرز عندما اخترق الشيخاوي خطة التسلل ورفع كرة براسه بالحارس الرواندي بيير ايشووي د78 ليسجل هدفا لكن المساعد الاول للحكم اعتبره متسللا .وفي غياب تقنية ال"فار" في الادوار الاولى لتصفيات رابطة الابطال اكتفى لاعبوا الاتحاد المنستيري بالاحتجاج على القرار التحكيمي دون جدوى . وقد كلف ذلك لاعب الاتحاد اومارو انذارا.وخسر الاتحاد لقاء الذهاب بهدف وحيد ليبقى امل التدارك واردا في الاياب يوم الاحد المقبل شريطة ان يكون خط الهجوم اكثر جراة ومبادرةوعول الاطار الفني للاتحاد المنستيري على التشكيلة التاليةبشير بن سعيد -عمربوراوي - صالح الحرابي ( عوضه نور الدين الشرطاني د26) عصمان واتارا - محمد الصغراوي - عبد القادر بوتيش- - يوسف اومارو - - حسام تقا - انيس بن حتيرة ( عوضه جونيور مومبينغي د68 - زياد العلوي ( عوضه ادريس المحيرصي د68 ) - هيكل الشيخاوير/ زهو