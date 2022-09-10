صفاقس: دخول الممر العلوي لطريق منزل شاكر حيز الاستغلال قبل نهاية الشهر الجاري (المدير الجهوي للتجهيز)

ينتظر أن يُفتح الممرّ العلوي لطريق منزل شاكر ضمن القسط الثاني من مشروع إحداث ممرات علوية على تقاطعات القاصة الحزامية عدد 4 المعروفة ب"حزام بورقيبة" أمام حركة الجولان قبل نهاية الشهر الجاري، وفق ما صرح به المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بصفاقس رجب عرعود ل(وات) اليوم السبت.





وكان هذا القسط قد شهد تعطيلات مقارنة مع القسطين الأول والثالث من المشروع، وذلك نتيجة تأخر أشغال تحويل قناة مياه الشرب في مستوى هذه الطريق.وتفوق النسبة العامة لتقدم أشغال هذا المشروع، الذي بلغت الاعتمادات المرصودة له 173 مليون دينار، 95 بالمائة، وذلك بعد دخول الممرات العلوية والمفترقات الدائرية لكل من طريق تنيور وطريق القائد محمد وطريق قرمدة وطريق الأفران وطريق العين وطريق المطار حيز الاستغلال في الأسابيع الماضية.وفي المقابل، لا تزال أشغال القسط الرابع والمتعلق بالممر العلوي والمفترق الدائري لطريق المهدية تتقدم ببطئ، حيث تقدر نسبة إنجازها العامة 62 بالمائة وذلك جرّاء تعطيلات ناتجة عن تواصل الإجراءات الإدارية والقضائية لتسوية الوضعية العقارية ل10 مساكن موجودة في حوزة المنشأة والتعويض لأصحابها، وفق ما بيّنه المدير الجهوي للتجهيز الذي أكد أن المساعي متواصلة بالتنسيق مع السلط المحلية والجهوية والبلدية للتسريع في نسق الإجراءات.وأفاد المدير الجهوي أنه ينتظر أن تقع برمجة تكملة للمشروع تتعلق بتهيئة طريقي سكرة والمحارزة المتبقيتين في مجموع الطرقات الشعاعية المتقاطعة مع القاصة الحزامية عدد 4 حيث أنجزت الدراسة الخاصة بهما في انتظار إيجاد مصدر للتمويل بحسب قوله.وتتمثل مكونات هذا المشروع المموّل في إطار ميزانية الدولة وقرض من البنك الأوروبي للاستثمار في إنجاز ممرّات علويّة (قناطر) وتهيئة مفترقات دائريّة تحتها بالنسبة لتقاطعات الطريق الحزامية مع الطرقات الشعاعيّة المعنية بالمشروع (طرقات تنيور والقايد امحمدوقرمدة والأفران والعين ومنزل شاكر والمطار والمهدية) وإنجاز شبكة تصريف مياه أمطار وتركيز شبكة تنوير عمومي وتركيز علامات سلامة وإشارات مرورية.