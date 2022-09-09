بطولة تونس الدولية للتنس: مشاركة 21 لاعبة و أنس جابر على رأس القائمة الأولى للجدول الرئيسي

أعلنت 21 لاعبة مصنفة ضمن قائمة الـ 100 الاوليات في التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس المشاركة في بطولة تونس الدولية (من فئة 250 نقطة) التي ستحتضنها مدينة المنستير من 3 الى 9 أكتوبر القادم.







وستكون هذه المرة الأولى التي تحتضن فيها تونس احدى بطولات رابطة محترفات التنس.







وستترأس البطلة التونسية أنس جابر، التي ستخوض غدا الدور النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة أمام المصنفة الأولى عالميا البولونية ايغا شفايتيك، القائمة الأولى للجدول الرئيسي للبطولة، فيما ستكون الروسية فيرونيكا كيديرميتوفا المصنفة 18 عالميا، على رأس القائمة الثانية.

وفي ما يلي قائمة اللاعبات اللاتي أكدن مشاركتهن في البطولة التي ستقام على ملاعب ذات أرضية صلبة:



التونسية أنس جابر (المصنفة 5 عالميا) - الروسية فيرونيكا كيديرميتوفا (المصنفة 18 عالميا) - الايطالية مارتيتا ترافيازان (المصنفة 27 عالميا)، البلجيكية أليسي ميرتنز (المصنفة 33 عالميا)، الرومانية سورانا كريستيا (المصنفة 37 عالميا) - البلجيكية أليسون فان يوتفانخ (المصنفة 43 عالميا) - الروسية آناستاسيا بوتابوفا (المصنفة 52 عالميا) - الكرواتية بيترا مارتيش (المصنفة 54 عالميا) - الايطالية جاسمين باوليني (المصنفة 56 عالميا) - الدنماركية كلارا طوسون (المصنفة 57 عالميا)- الاسبانية نوريا دياز (المصنفة 62 عالميا) - الأمريكية آن لي (المصنفة 66 عالميا) - السلوفينية كايا يوفان (المصنفة 68 عالميا) - الروسية فارفارا غراشيفا (المصنفة 72 عالميا) - البولونية ماغدا لينيت (المصنفة 73 عالميا) - الفرنسية ديان باري (المصنفة 74 عالميا) - الصينية لين زهو (المصنفة 76 عالميا) - الرومانية جاكلين كريستان (المصنفة 77 عالميا) - السلوفينية تامارا زيدانيسك (المصنفة 81 عالميا) - الأمريكية كلار ليو (المصنفة 82 عالميا) - الروسية ايفجينيا رودينا (غير مصنفة).





وستكون هذه المرة الأولى التي تحتضن فيها تونس احدى بطولات رابطة محترفات التنس.وستترأس البطلة التونسية أنس جابر، التي ستخوض غدا الدور النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة أمام المصنفة الأولى عالميا البولونية ايغا شفايتيك، القائمة الأولى للجدول الرئيسي للبطولة، فيما ستكون الروسية فيرونيكا كيديرميتوفا المصنفة 18 عالميا، على رأس القائمة الثانية.التونسية أنس جابر (المصنفة 5 عالميا) - الروسية فيرونيكا كيديرميتوفا (المصنفة 18 عالميا) - الايطالية مارتيتا ترافيازان (المصنفة 27 عالميا)، البلجيكية أليسي ميرتنز (المصنفة 33 عالميا)، الرومانية سورانا كريستيا (المصنفة 37 عالميا) - البلجيكية أليسون فان يوتفانخ (المصنفة 43 عالميا) - الروسية آناستاسيا بوتابوفا (المصنفة 52 عالميا) - الكرواتية بيترا مارتيش (المصنفة 54 عالميا) - الايطالية جاسمين باوليني (المصنفة 56 عالميا) - الدنماركية كلارا طوسون (المصنفة 57 عالميا)- الاسبانية نوريا دياز (المصنفة 62 عالميا) - الأمريكية آن لي (المصنفة 66 عالميا) - السلوفينية كايا يوفان (المصنفة 68 عالميا) - الروسية فارفارا غراشيفا (المصنفة 72 عالميا) - البولونية ماغدا لينيت (المصنفة 73 عالميا) - الفرنسية ديان باري (المصنفة 74 عالميا) - الصينية لين زهو (المصنفة 76 عالميا) - الرومانية جاكلين كريستان (المصنفة 77 عالميا) - السلوفينية تامارا زيدانيسك (المصنفة 81 عالميا) - الأمريكية كلار ليو (المصنفة 82 عالميا) - الروسية ايفجينيا رودينا (غير مصنفة).