صفاقس: الشركة الجهوية للنقل تواصل تجربة بيع الاشتراكات عند بعد وتركّز لوحات رقمية لإرشاد المسافرين

تستأنف الشركة الجهوية للنقل بصفاقس (سوريتراتس)، اليوم الخميس ، تجربة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية عن بعد، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، بحسب ما أفاد به الرئيس المدير العام للشركة هشام اللومي (وات)





وتتمثل التجربة، التى تعتبر الوحيدة من نوعها بالنسبة لشركات النقل في كل الولايات إلى حد الآن، في وضع منظومة خلاص إلكتروني للاشتراكات عبر جميع البطاقات البنكية والبريدية، حيث يقوم التلميذ والطالب بالتسجيل والخلاص عن بعد عبر موقع الواب للشركة www.soretras.com.tn وذلك بالاعتماد على نفس التعريفات للسنة الفارطة على أن يتم فيما بعد إرسال إرسالية قصيرة عبر الهاتف تتضمن رقم وموعد ومكان تسلم الاشتراك من المؤسسة.ومكنت هذه المنظومة الحديثة، بحسب الرئيس المدير العام للشركة، كلا من الحرفاء والمؤسسة من تفادي الاكتظاظ وتسهيل عملية اقتناء الإشتراكات المدرسية والجامعية وتقريب الخدمات للحرفاء لا سيما في فترة العودة المدرسية.وبعد أن شرعت الشركة في إرساء منظومة جديدة لبيع الاشتراكات المدرسية والجامعية عن بعد خلال السنة الدراسية والجامعية 2018 - 2019 بالنسبة لشبكة النقل الحضري، قامت بتعميمها لتشمل شبكة النقل الجهوي خلال السنة الدراسية والجامعية 2019 - 2020.وفي مسعى لتطوير المنظومة، قامت الشركة هذه السنة إضافة إلى استعمال قاعدة البيانات المعتمدة بالشركة بالنسبة للمشتركين القدامى، بالولوج إلى المعطيات المتوفرة بقاعدة البيانات لوزارة التربية لتسهيل عملية التسجيل مع "الاستئناس بالمقاييس المضبوطة من لدن هيئة حماية المعطيات الشخصية عند التعاطي مع بعض البيانات".من جهة أخرى، انطلقت شركة "سوريتراس" تزامنا مع العودة المدرسية الجديدة لهذه السنة في تركيز لوحات رقمية كبيرة لإرشاد المسافرين حول مواعيد السفرات واوقات الانطلاق والوصول وعدد الحافلة ووجهة الخط في عدد من المحطات الكبرى.وتم بعد تركيز شاشتين في كل من محطة النقل الجهوي بين المدن بالرائد البجاري ومحطة النقل البري بطريق الميناء، على أن يتم تركيز شاشات عملاقة في السنة المقبلة في 3 محطات رئيسية هي محطة باب الجبلي ومحطة القصبة ومحطة القرية صفاقس 2000، بحسب ما بينه المكلف بالإعلام والاتصال في الشركة محمد الفهري ل(وات).وتوفّر الشركة الجهوية للنقل بصفاقس أكثر من 200 حافلة في إطار شبكة النقل الحضري بالشركة بالخطوط المزدوجة (أي النقل المدرسي والنقل العمومي الجماعي) وتوفر 130 خطا مدرسيا بالنسبة للنقل الجهوي مع تخصيص 6 خطوط دائرية للنقل المدرسي و3 خطوط دائرية للنقل الجامعي.ويتضمن برنامج تعزيز الأسطول للشركة، اقتناء 111 حافلة جديدة تقدر كلفتها ب60 مليون دينار تم إمضاء عقود اقتنائها، وتم تسلم 6 حافلات جديدة رفاهة للنقل بين المدن وسيتم قريبا تسلّم 12 حافلة صغيرة رفاهة على أن يتم قبول بقية الحافلات على دفعات انطلاقا من موفى سبتمبر 2022 وخلال سنة 2023.